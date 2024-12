Exnovio de Shakira revela detalles nunca antes contados de su relación ¿La extraña?

Osvaldo Ríos, uno de los rostros más destacados de las telenovelas en los años 90 gracias a éxitos como ‘Kassandra’, ‘Tres destinos’ y ‘La viuda de blanco’, abrió su corazón en el pódcast ‘Cara a cara’ con Rodner Figueroa. Durante la charla, el actor puertorriqueño habló sobre su carrera y las experiencias que marcaron su vida, incluyendo su relación con Shakira, un romance que, aunque breve, dejó huella en ambos.

¿Cómo conoció Osvaldo Ríos a Shakira?

Ríos relató que conoció a la cantante colombiana en 1996, cuando le entregó un premio en un evento musical en Colombia. “Ella me agradeció cómo la había presentado y luego nos reencontramos aquí en Miami. Me fui a una discoteca y en el VIP siento que alguien me jala y me dice: ‘Qué pequeño es el mundo’. Bueno, ya empezamos a salir. Estaba escribiendo su segundo disco ¿Dónde están los ladrones?”, recordó el actor.

Shakira / FB: Shakira

Osvaldo Ríos comparte cómo fue su relación con Shakira

Osvaldo aseguró que su romance con Shakira fue diferente a cualquier otra relación que había tenido. Más allá de lo físico, destacó que su conexión se basó en lo espiritual y emocional, lo que enriqueció su perspectiva sobre el amor.

“Fue una relación que aportó mucho aprendizaje en mi vida. Me di cuenta de que puedo tener una pareja y una conexión que no tenga que ver con el aspecto físico, sino con el emocional, y disfrutarlo de la misma manera”. Osvaldo Ríos

A pesar de las aventuras que compartieron, como viajes a París, Brasil y Puerto Rico, siempre estuvieron acompañados. “Siempre con su hermano Tonino porque era una familia libanesa muy tradicional. Yo tenía 36 años y ella 20. Yo fui muy correcto, me porté muy bien. La relación con ella fue muy espiritual porque ella era muy devota de la Virgen, íbamos a muchos eventos religiosos”, recordó Osvaldo.

Osvaldo Ríos y Shakira / Facebook: Osvaldo Ríos/ Instagram: @shakira

Osvaldo Ríos asegura que ambos querían casarse

La relación fue lo suficientemente seria como para que ambos consideraran casarse. Sin embargo, Osvaldo tomó la difícil decisión de terminarla, convencido de que era lo mejor para el futuro de Shakira, quien comenzaba a despegar en su carrera.

“Queríamos casarnos y todo, pero pensé que no era lo más prudente porque vi lo que venía, y dije: ‘esta ave tiene que volar bien alto’”. Osvaldo Ríos

Osvaldo destacó que la ruptura fue de mutuo entendimiento. “Originalmente fue mi iniciativa, pero ella lo entendió, porque ella estaba iniciando su carrera”, aseguró.

Osvaldo Ríos y Shakira / Facebook Shakira Global)

Ambos dejaron huellas mutuas en su arte. Mientras que Shakira transformó sus emociones en canciones como ‘Tú', ‘Moscas en la casa’ y ‘Solo tú', Osvaldo inmortalizó sus sentimientos en poemas que aún recuerda con cariño:

“Viviste al tiempo y con el tiempo los días, siglos fueron tu semblante, fui caudal, río en ti a cada momento, rompiendo pasos de tu andar a cada instante”.

Hoy, Osvaldo Ríos recuerda esa etapa de su vida con gratitud, destacando el aprendizaje y el respeto que surgieron de su relación con Shakira.

