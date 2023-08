Exvocalista de la Banda Cuisillos dice que la noticia de su muerte fue campaña publicitaria; ofrece disculpas

Sergio ‘el Pájaro’ Ortiz considera tomar acciones legales en contra de quien publicó la polémica fotografía, a modo de esquela que daba a entender que había fallecido.

Hace unos días, trascendió que el exvocalista de la Banda Cuisillos, Sergio ‘el Pájaro’ Ortiz, habría fallecido, pues en redes sociales circuló una fotografía del cantante con un moño negro, a modo de esquela.

Usuarios de redes sociales lamentaron la terrible noticia, incluso pidieron por su eterno descanso. Sin embargo, la polémica surgió cuando el mismo artista salió a desmentir la noticia.

Ortiz compartió, a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, que una persona de su equipo de trabajo tuvo la idea de promocionar su nuevo lanzamiento musical, El funeral, dando a entender que Sergio había fallecido.

Así se difundió la noticia:

DE ÚLTIMO MOMENTO



Se reporta en redes sociales la muerte del cantante de música de Banda Sergio Ortiz mejor conocido como El Pájaro Ortiz



Aunque el famoso aseguró que no estaba de acuerdo con esta acción, la imagen se difundió rápidamente. La situación se salió de control, dado que él estaba fuera de la ciudad y sin señal, cuando en redes ya lo daban por muerto.

“Siempre he estado en contra del morbo para crear vistas (…) No sé en qué momento se tomó la libertad o el derecho esta persona de publicar esta imagen con una leyenda que no deja nada claro y da lugar a pensar muchas cosas”, comentó.

El famoso compartió que no estuvo de acuerdo con esta acción. / Twitter: @BohemiaAltena

Añadió: “Mi papá me imagino lo que ha de haber sentido. Yo estoy impactado. Claro que se preocuparon. Creo que con eso no se juega y no se vale. Yo esto muy molesto. Esta persona ya no trabaja conmigo”.

Sergio Ortiz pidió disculpas públicas a todos sus seguidores y compartió que está dispuesto a tomar acciones legales en contra de los responsables.

Lo anterior fue reprobado por usuarios en redes sociales, quienes consideraron que no se juega con un tema tan delicado para conseguir vistas. El cantante se volvió objeto de críticas.

Así lo dijo Sergio ‘el pájaro’ Ortiz: