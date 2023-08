Fabiola Campomanes anuncia que ella y Eduardo Capetillo Jr, terminaron...

Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr desataron rumores de un romance, luego de su participación en MasterChef Celebrity.

Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Gaytán dieron mucho de que hablar, luego de que se rumoró que ambos sostenían una relación amorosa.

La ola de rumores apuntó a que el joven y la actriz, quien es 20 años mayor, se enamoraron durante su participación en MasterChef Celebrity.

Incluso, la madre de Eduardo reaccionó con respecto a esta supuesta relación y declaró que no estaba enterada de la vida amorosa de su hijo.

Biby Gaytán respondió si le molesta ver a Fabiola y a Eduardo muy juntitos en MasterChef Celebrity / Instagram: @bibygaytan

¿Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr sostienen un romance?

Tras la eliminación de Fabiola de la cocina más famosa de México, Carlos ‘Chicken’, aprovechó y cuestionó a Campomanes sobre el presunto romance que sostendría con Capetillo Gaytán y la también conductora contestó, sin tapujos.

“Me enoja, pero también me da sentimiento, porque qué triste, qué lamentable, que no puedan permitir que dos personas tengan una amistad y que la quiera ensuciar”, dijo Fabiola en De lo que uno se entera.

Así lo dijo Fabiola Campomanes:

Agregó: “Creo que uno puede ser amigo de quien sea y de la edad que sea. Me chocó (…) Ya lo lograron, ya no hay más amistad. Qué lindo que ensucien las cosas”.

Pese a que culminó su amistad por los rumores, Campomanes denominó a Eduardo Capetillo Jr como “un lindo hombre” y dejó claro que “nunca hubo nada, más que una amistad, linda”.