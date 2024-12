Fallece actor de ‘La rosa de Guadalupe’ y telenovelas que llegó a trabajar con Victoria Ruffo

Hace algunas horas, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer el sensible fallecimiento de Armando Zelaya, actor que participó en algunos de los melodramas más exitosos de la televisión y en la serie antológica ‘La rosa de Guadalupe’.

A través de redes sociales, la asociación lanzó un breve comunicado anunciando la noticia, junto a un breve mensaje de condolencia para los familiares de la celebridad.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Armando Zelaya. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, expresaron.

¿De qué murió Armando Zelaya?

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su sensible deceso y su familia no ha querido dar declaraciones al respecto. En tanto que la publicación de la ANDI, así como en redes sociales, los internautas no han dudado en manifestar su sentir ante la noticia.

Algunos comentarios que se pueden leer son:

“Qué descanse en paz”

“Lo llegué a ver en algunos capítulos de ‘La rosa de Guadalupe’ y hacía un excelente trabajo”

“Era un gran actor”

“Que su familia encuentre pronto la resignación”

“Saludos hasta donde quiera que estés”

“Te extrañaremos”

“Vuela alto”

“Ojalá su muerte haya sido pacífica”

Armando Zelaya / Captura de pantalla

¿Quién era Armando Zelaya?

En su momento, Armando Zelaya se destacó por participar en varias telenovelas mexicanas, trabajando a lado de grandes celebridades como Victoria Ruffo y César Evora.

También participó en reconocidas películas del cine mexicano como ‘Bandolero’ y ‘Distrito Federal’. Esta última recibió un premio Ariel por Mejor coactuación femenina y estuvo nominada a Mejor guion original y Mejor escenografía.

Bandolero, película / Captura de pantalla

¿En qué otros proyectos participó Armando Zelaya?

El actor ha estado en novelas como ‘Abrázame muy fuerte’, ‘De pocas, pocas pulgas’ y ‘Querida enemiga’. Su último trabajo conocido en pantalla fue en ‘La rosa de Guadalupe’, en la que participó en algunos capítulos.

Debido a que el actor se alejó de la televisión hace algunos años, no se sabe mucho de su vida. No obstante, diversos medios señalaron que trabajó como Santa Claus en Navidad, incluida la de este 2024.

Descanse en paz, Armando Zelaya.

