Famosa actriz de TV Azteca no aceptó regresar a Survivor México por esta poderosa razón

Survivor México inició su cuarta temporada el pasado lunes 22 de mayo.

Survivor México le dio la bienvenida a una nueva temporada, en la cual diversas personalidades del medio regresaron a buscar coronarse como el ganador de este reality.

Sin embargo, hubo quienes decidieron no formar parte de esta competencia, celebridades que dejaron huella en las temporadas pasadas, tales como Alejandra Toussaint, mejor conocida como ‘La Hiena Mayor’.

Y es que la actriz dejó claro, por medio de sus redes sociales, que sí fue invitada a esta nueva edición; no obstante, ella fue quien decidió no regresar.

Una exparticipante de Survivor rechazó regresar / Instagram: @survivormx

“Producción si tuvo la amabilidad de invitarme, TV Azteca también, es por otras cuestiones que no logramos llegar a acuerdos… Tengo que ser muy honesta con ustedes… Yo les quiero decir que cada cosa buena que han escrito y cada cosa mala, por lo obsesiva que soy, sí lo he leído, y sí me ha afectado”, comenzó.

Alejandra Toussaint fue mayormente conocida como ‘La Hiena Mayor’. / Instagram: @alelatosa

Y agregó: “si es una experiencia que yo guardo con mucho cariño, el haber estado en Survivor, pero, sí me ha dado mucha crisis de angustia, también he necesitado mucho del apoyo de mi familia, el apoyo de terapia, porque uno entra siendo una persona normal a estos realities y sales siendo un personaje”.

Así lo dijo Alejandra Toussaint:

Alejandra aseguró que la audiencia muchas veces es muy “dura” con las personas que están dentro del reality, cuando se conoce que hay ediciones en el programa.

Por tanto, la también ex participante de MasterChef Celebrity, reprobó el hecho de que las personas ataquen a su familia por ser parte de este reality.

“Yo no sé si me vuelvan a ver en este tipo de reality, yo no sé si me vuelvan a ver en otro reality, yo lo único que sé por lo pronto es que les tengo una noticia esta semana”, concluyó.