Famosas hablaron de su experiencia tras vencer el cáncer de mama ¡Mujeres de pie!

Octubre siempre se ha caracterizado por enaltecer y difundir la lucha contra el cáncer de mama. Daniela Romo, Lolita Cortés, Martha Guzmán y la comediante Olga Sana estuvieron juntas como parte de la imagen de una campaña de mastografías. Ahí hablaron de sus victorias contra esta enfermedad.

Daniela habló de lo importante que es checarse a tiempo: “Lo vivido ya pasó. Lo único que me queda decirles es que se cuiden a sí mismas. Nosotras somos un ejemplo. Un aliciente. Sí hay manera de salir adelante y vencer esto”.

Para la actriz, la gente que te rodea en tan difíciles momentos es de suma importancia: “Las personas que se vuelven más valiosas son los médicos y las enfermeras. Siempre serán los grandes aliados. Yo festejé con ellos mi cumpleaños después de vencer el cáncer. Porque para mí ellos fueron parte de este proceso y de este renacer”.

Después de operaciones, quimioterapias y radioterapias, para Daniela estar de pie es sinónimo de paz y prosperidad: “Claro que cuando te dicen que tienes esta enfermedad te bloqueas. Te da miedo. Pero hay que actuar rápido. Hoy estoy aquí. Libre y sana. Es muy importante ir al médico ante cualquier cosa que uno encuentre cuando se explore y sepa que no está bien”.

Por su parte, la actriz y cantante Lolita Cortés, quien hace poco compartió su lucha contra este mal, nos dijo: “Hay que dejar de estigmatizar esta enfermedad. Es terrible meterle miedo a las personas. La tenemos que volver un poco más amable, para que así la gente no le tenga miedo”.

Lolita advierte de la importancia de la autoexploración y los chequeos continuos: “Cuando me dicen cáncer digo ‘ok, ¿qué hay que hacer?’. De inmediato empezaron más estudios y todo lo demás. Hay que actuar rápido. No quedarse paralizado al escuchar esta palabra”.

La familia fue fundamental para la actriz: “Yo me rompí en tres ocasiones y nada más. No iba a llorar enfrente de mi familia. Ellos estuvieron al pie (del cañón) y no podía dejarme caer. Hoy no tengo cáncer. Se actuó rápido y se retiró lo malo. Ahora es solo cuidarme y checarme”.

Para la reina de los musicales, al cáncer debemos verlo como una enfermedad más: “Sí se escucha fea la palabra, pero es más feo morirse por no atenderse. Hay que atenderse a tiempo. Hay que escuchar a nuestro cuerpo, que es sabio, y que nos da señales de que algo no está bien”.

El mejor consejo que puede dar es la educación del ahorro: “Es de gran importancia tener un seguro de gastos médicos, que muchas personas no tienen, o un ahorro para estas emergencias. Así como ahorramos para el coche, la vacación o el depa, también ahorren por su salud”.

Hoy, Lolita está en el proceso de cinco años de remisión, sin nada malo en su cuerpo. Es cuestión de cuidarse: “Depende de uno si salimos o no de estas pruebas de vida”.

La conductora Martha Guzmán también está en proceso de remisión: “Mi cáncer fue muy agresivo. Fueron días difíciles. Pero hoy sé que valió la pena todo. Hoy estoy sana para mi familia y para mí. Para seguir con mi vida”.

