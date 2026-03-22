Famoso actor pierde el control en plena calle: lo captan en violenta pelea afuera de un bar, VIDEO

Un momento de tensión, golpes y adrenalina encendió las redes sociales luego de que un actor relacionado con una cinta icónica de los años 90 fuera captado protagonizando una pelea afuera de un bar. Las imágenes no tardaron en viralizarse y desatar todo tipo de reacciones entre fans y curiosos.

El escándalo ocurrió en plena vía pública, frente a un exclusivo centro nocturno, donde el actor habría perdido el control tras un presunto altercado. Aunque no hubo detenidos ni intervención policial, el incidente ya se convirtió en tema de conversación en plataformas digitales.

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¿Qué actor famoso fue captado peleando afuera de un bar en Hollywood y por qué se volvió viral?

El protagonista del escándalo es Marty York, recordado por su papel en la película The Sandlot, un clásico de los años 90 que marcó a toda una generación.

De acuerdo con reportes, el actor fue visto el sábado por la noche a las afueras del bar Warwick, ubicado en Sunset Boulevard, en Hollywood. El altercado comenzó en la acera y rápidamente escaló hasta trasladarse a un estacionamiento cercano, donde la situación se volvió más violenta.

Testigos y videos difundidos muestran cómo el actor incluso se quitó la playera antes de intercambiar golpes con otro hombre de complexión robusta. Ambos protagonizaron un enfrentamiento con empujones, caídas y golpes que evidenciaban la intensidad del momento.

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¿Qué pasó en la pelea de Marty York y qué provocó su reacción violenta en Hollywood?

Según el propio Marty York, todo comenzó cuando un sujeto desconocido lo agredió sin motivo aparente. El actor aseguró que reaccionó en defensa propia ante la falta de respeto que recibió en plena vía pública.

Durante el enfrentamiento, se observa que ninguno de los involucrados logra mantener completamente el equilibrio, lo que genera una escena caótica entre los autos estacionados. En uno de los momentos más impactantes, el oponente cae al suelo tras lanzar varios golpes contra el actor.

A pesar de la intensidad de la pelea, el conflicto no pasó a mayores. Ambos hombres decidieron retirarse del lugar por su cuenta una vez que terminó el intercambio físico.

Shirtless 'Sandlot' Star Marty York in Fist Fight Outside L.A. Club, on Video https://t.co/qPFUeo5JKk pic.twitter.com/qechjkGDIX — TMZ (@TMZ) March 16, 2026

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Marty York tras la golpiza en Sunset Boulevard?

Hasta el momento, no existe ningún reporte oficial ante el Departamento de Policía de Los Ángeles, lo que ha evitado que se inicie una investigación formal por riña.

Ni Marty York ni el otro involucrado presentaron cargos, y tampoco se reportaron lesiones graves o daños materiales en el establecimiento.

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¿Quién es Marty York, el actor de The Sandlot, y qué tragedias han marcado su vida?

Marty York alcanzó la fama en los años 90 gracias a su participación en The Sandlot, donde interpretó a Alan “Yeah-Yeah” McClennan. Aunque ese fue su papel más recordado, también participó en producciones televisivas como Boy Meets World y Saved by the Bell.

Sin embargo, su vida dio un giro drástico tras un grave accidente automovilístico en 1997, cuando tenía apenas 17 años. El actor estuvo clínicamente muerto por algunos minutos y tuvo que reaprender a caminar, lo que lo alejó del medio artístico durante un largo periodo.

A esto se suman tragedias personales que marcaron su vida, como la muerte de su hermana en 2017 por sobredosis y el asesinato de su madre en 2023. A pesar de ello, ha intentado mantenerse activo en la industria con proyectos independientes y participaciones en eventos para fans.