Ferka balconea que Christian Estrada debe un crédito a famosa empresa mexicana

Ferka confesó estar cansada de que la situación de su hijo no se pueda resolver, ya que Christian Estrada continúa aplazando la audiencia.

Los problemas continúan entre María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, y Christian Estrada debido a que, desde su separación en el 2022 no han podido llegar a un acuerdo sobre la manutención que el modelo, le tiene que quedar a su hijo por lo que mantiene una disputa legal.

Ahora, la presentadora ocupó sus historias de Instagram para dar a conocer que nuevamente, Christian Estrada y su abogado pospusieron la audiencia.

“Para mí fue un día pesado, el día de hoy tuve audiencia como yo les he comentado con mis temas y pues nada. Me encantaría contarles como me fue, pero ¡ay caray! Una vez más se aplazó, se movió de fecha, ¿por? No saben como estoy cansada de está justicia lenta que en este país no es justicia, que está la fecha no tengo justicia, que es la fecha que los actos de que se cometen irresponsablemente no tienen consecuencia, no lo entiendo”, dijo Ferka molesta.

Ferka aseguró que Christian volvió aplazar la audiencia para la manutención de su hijo / Instagram: @ferk_q / @estradac11

Ferka confesó estar cansada que la justicia para las mujeres no existe y le mandó un mensaje de apoyo a Natalia Alcocer.

“Sí, hoy más que nunca entiendo a Natalia (Alcocer), hoy más que nunca las entiendo a todas ustedes porque está muy cañ… y bueno seguiremos aquí adelante al pie del cañón, porque se necesita de más para tambalearme”, mencionó.

Sin embargo, Ferka expuso a su expareja y aseguró que Christian Estrada debe un crédito por más de 5 mil pesos a la empresa de Coppel, por lo que exigió pagar sus deudas al modelo para que ya no las molesten más en su casa.

“Pero les tengo una cosa muy bonita, si hay para hacer cosas, hay para raras maneras de proceder, pero no para pagar créditos, espérenme tantito porque les tengo que contar. La cosa es la siguiente estoy cansada que me están marcando el teléfono y que me estén visitando, porque el señor es deudor de un crédito de esta empresa (Coppel), basta ya pero claro cómo va pagar un crédito de estas tiendas, sino puede cumplir con las responsabilidades de un hijo, si no paga pensión, pero entonces yo no estoy entendiendo, si tenemos una vida de lujos su Versace, su Gucci, sus lujos no estoy entiendo, hay que pena.

Ferka aseguró que Christian Estrada debe un crédito / Instagram: @ferk_q / @estradac11

Además, la conductora le mandó un fuerte mensaje tanto a su exprometido: “Pague y usted abogado yo sí les enseñó papelitos porque estoy cansada de que ustedes hablen y hablen, yo si estoy pidiendo que se hagan cargo de sus deudas, porque me choca que me estén molestando en el teléfono”.

Finalmente, Ferka reveló que ella no entiende porqué Estrada sigue aplazado la audiencia para darle una manutención a su hijo: “así las cosas mi gente el chiste se cuenta solo disfrútelo, yo lo estoy gozando demasiado y una vez más la incongruencia de la vida y vez más no estamos entiendo nada y refrán del día es: ‘el que nada debe, nada teme’, yo entiendo porque aplazar”.

Por su parte, Christian Estrada ocupó su cuenta de Instagram para responderle a Ferka: “ignorar es responder con inteligencia”, fue lo que colocó en sus historias de la red social ya mencionada.