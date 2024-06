Al parecer, los detalles personales comienzan a salir a la luz. Ferka ha proporcionado a sus seguidores material para hacer suposiciones que no han sido confirmadas por ella misma.

Recientemente, como suele hacer, la actriz compartió en redes sociales una anécdota sobre su día. En esta ocasión, mencionó que aún no había ido a verificar su automóvil y expresó su deseo de tener un novio que la ayudara con ese trámite.

Recordemos que a principios de mayo, Jorge Losa y Ferka pusieron fin a su relación. Hasta el momento, las causas detrás de esta decisión no han sido reveladas. Sin embargo, ambos han expresado su respeto mutuo públicamente, asegurando que quedaron en buenos términos.

Ferka y Jorge Losa derrocharon amor y ternura en el video de Pégate pa’ mí / YouTube: Jorge Losa

Ferka dice que los hombres “ni sus cosas hacen” ¿indirecta a Jorge Losa?

Fue con una publicación en X que la actriz escribió: “Upsi, se me pasó mi verificación. Ush, quiero un novio que me haga esas cosas”.

De inmediato, en redes comenzaron a recomendar que ese tipo de trámites son personales y que lo mejor es informarse sobre el tema para no ser tomada desprevenida.

Sin embargo, en un segundo post, se resignó a decir: “Pero luego me acuerdo que ni sus cosas hacen y se me pasa”, y sus fans de inmediato aseguraron que se había acordado de su ex.

Hasta el momento Jorge Losa no ha respondido a la supuesta indirecta ni se ha visto activo en redes sociales.

