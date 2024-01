Ferka responde a Christian Estrada tras romper en llanto en LCDLF: ¡Su hijo ni sabe quién es!

Christian Estrada dio la gran sorpresa la noche del pasado 23 de enero en el estreno de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. A pocas horas de haber terminado su relación con Alicia Machado, el modelo apareció en la gala para completar el elenco de participantes.

Sin embargo, a un día de que los participantes ingresaron a la casa, Christian Estrada dio de qué hablar, ya que rompió en llanto, luego de que recordó a su hijo, pues no lo ha podido ver desde hace mucho tiempo, debido a la manutención que no ha pagado.

Christian Estrada confirmado de último momento como participante de ‘La casa de los famosos’. / Captura de pantalla/Telemundo

El famoso expresó que no pagaría una cantidad de 70 mil pesos para poder ver a su hijo, ya que es lo que Ferka le exige para poder convivir con él. ¡No le gusta que le pongan precio a su bebé!

Este videoclip rápidamente se volvió viral en redes sociales. Por esta razón, Ferka reaccionó de inmediato.

A través de su cuenta oficial de X, la actriz lanzó un irónico comentario, el cual usuarios aseguraron es dirigido para Christian Estrada: “Pásenle kleenex”, escribió Ferka.

Ferka reacciona a las lágrimas de Christian Estrada dentro de LCDLF ¿Lágrimas de cocodrilo?

No obstante, la histrionisa habló frente a los medios sobre el episodio que tuvo su ex dentro del reality de famosos. De principio, María Fernanda aseguró que el tuit que lanzó en su cuenta de X no era dirigido para Christian, sino que fue por ella, ya que estaba enferma.

En cuanto a las lágrimas de Estrada, opinó que no le interesa lo que diga, pues la gente es libre de creerle a quien ellos quieran.

“Créanle a quien le quieran creer. Yo no tengo que decir absolutamente nada... Al final de cuentas, a mi hijo no le falta absolutamente nada, ni emocional, ni económico, ni nada. Tiene una gran madre, un gran círculo de amor”. Ferka

Agregó que su hijo ni siquiera extraña a Christian, ya que aseguró “no lo conoce”: “Lo que no conoces, no lo extrañas… Leonel hoy por hoy está muy bien”.

Ferka / Instagram: @ferk_q

Sin embargo, la prensa también cuestionó a Ferka sobre la ruptura de Alicia y Christian y las especulaciones de que le pidió dinero a la venezolana, así como que la engañó y ella se limitó a responder: “Yo de ese señor ya no sé”.

Al momento, Christian Estrada no ha externado más detalles de Ferka, así como lo que sucedió con Alicia Machado.

