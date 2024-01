LCDLF: Christian Estrada estalla en llanto tras recordar a su hijo ¡Ferka reacciona!

Christian Estrada dio la gran sorpresa la noche del pasado 23 de enero en el estreno de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. A pocas horas de haber terminado su relación con Alicia Machado, el modelo apareció en la gala para completar el elenco de participantes.

Cabe destacar que el nombre de Christian Estrada para entrar al reality se había filtrado desde hace algunas semanas, pero Gustavo Adolfo Infante había descartado su participación debido a que ingresaría Frida Sofía.

Christian Estrada confirmado de último momento como participante de ‘La casa de los famosos’. / Captura de pantalla/Telemundo

Te puede interesar: Christian Estrada es el participante 23 de ‘La casa de los famosos’

No obstante, el actor llegó muy contento al reality y explicó abiertamente a la conductora Jimena Gallego que se encuentra soltero, después de su rompimiento con Alicia Machado, y aseguró que no descarta la idea de que este reality podría ser la oportunidad para encontrar una vez más el amor.

Sin embargo, lo anterior no sería el único escándalo que enfrenta Christian, dado que aún se encontraría en controversia con María Fernanda Quiroz, su ex, debido a la manutención de su hijo.

Ferka habló de las situaciones que ha pasado con el padre de su hijo / Instagram: @ferk_q

Christian Estrada rompe en llanto y revela que extraña a su hijo; Ferka le contesta

A un día de que los participantes ingresaron a la casa, algunos famosos ya dieron de qué hablar. Tal fue el caso de Christian Estrada, quien rompió en llanto, luego de que recordó a su hijo, pues no lo ha podido ver desde hace mucho tiempo, debido a la manutención que no ha pagado.

Además, el famoso expresó que él nunca ha hablado mal de Ferka, ya que es la madre de su bebé, así como por el simple hecho de ser mujer.

“Yo sí puedo decir muchas cosas, pero no lo hago porque, al fin del día, es la madre del niño. Yo jamás he hablado mal de ella. Ella de mí, sí. Yo jamás he hablado mal de la señora. Yo sí la respeto porque es madre y respeto a las mujeres porque vengo de una… A mí me crió una mujer y sé respetar a las mujeres”. Christian Estrada

Te puede interesar: Ferka contó cómo va el acuerdo de pensión con Christian Estrada: “¡No se hace responsable de nada!”

Agregó: “Pero, no se vale que me hagan eso, que vayan a ponerle un precio a mi hijo. Yo no tengo que pagar 50 mil pesos, 70 mil pesos para ver a mi hijo. No mam*s. Es mi hijo gü*y. No tengo que pagar eso”.

Así fue el momento:

Este videoclip rápidamente se volvió viral en redes sociales. Por esta razón, Ferka reaccionó de inmediato.

A través de su cuenta oficial de X, la actriz lanzó un irónico comentario, el cual usuarios aseguraron es dirigido para Christian Estrada.

“Pásenle kleenex”, escribió Ferka.

X

No te pierdas: Christian Estrada confirma ruptura con Alicia Machado a través de un emotivo mensaje

Cibernautas reaccionaron instantáneamente a la publicación de Ferka y advirtieron que, en cuanto Estrada pise el zoom, votaran por él para que salga a ver a su hijo.

¿Cuál es el pleito que enfrenta Ferka y Christian por la manutención de su hijo?

Recordemos que, aunque en agosto de este año, Ferka había compartido que ya había limado asperezas con su ex Christian Estrada, con quien ya había llegado a un acuerdo para la manutención de su bebé, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ reclamó que no hay acuerdo, ni manutención.

En un encuentro con los medios, Ferka expresó su frustración y decepción, confirmando que no hay señales de cumplimiento por parte de Estrada en cuanto a la manutención del bebé. Además, reveló que la situación empeoró cuando Estrada no se presentó a la cita para la resolución de la manutención.

Ferka vivió momento traumantes al lado de su expareja Christian Estrada. / Francisco Mancera

No obstante, a finales de noviembre, en entrevista con Telemundo, Christian Estrada afirmó haber ofrecido una manutención mensual sustancial para su hijo, denunciando que Ferka le impide verlo.

“Si dices que quieres lo mejor para tu hijo, demuéstralo. Llevo un año ofreciendo 15 mil pesos para el niño, seguro médico, estudios, ropa, pañales y comida. ¿Qué más quiere?”, expresó Estrada.

Sin embargo, la guerra de declaraciones sigue, aunque Ferka no ha reaccionado más en cuanto a lo que dijo Christian Estrada dentro de La casa de los famosos.