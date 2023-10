Ferka contó cómo va el acuerdo de pensión con Christian Estrada: “¡No se hace responsable de nada!”

Hace unos días, en TVNotas platicamos con Ferka en el estreno de la obra de teatro en la que participa su novio Jorge Losa, 2:22, una historia paranormal.

La experta en realities nos compartió que busca oportunidades en la actuación, que es a lo que se quiere dedicar.

Respecto al proceso legal con Christian Estrada, padre de su hijo, nos contó que está detenido y que él no aporta nada económicamente. Ella decidió dejarlo por la paz y sacar a su hijo adelante sola.

Además, nos dijo que la relación del pequeño con su ahora novio es maravillosa. Nos reveló que vive una buena etapa de vida en todos los aspectos.

-Ferka, vienes al teatro a apoyar a tu novio en esta nueva aventura...

“Estoy muy orgullosa de los logros de Jorge. Es un gran actor. Es un proyecto increíble. Desde su estreno le ha ido bien. Obvio, yo no podía faltar para apoyarlo en todo”.

-¿Cómo has vivido esta aventura a su lado?

“Para él es un sueño hecho realidad. Tenía ganas de estar en esta obra y cuando le confirmaron estaba feliz. Es súper machetero. Está ensayando siempre. Sube a este escenario muy entregado”.

-Además, es algo que le apasiona...

“Es por lo que está en México: para cumplir su sueño de ser actor. Estamos en la misma sintonía. Después de La casa de los famosos, a los dos se nos abrieron muchas oportunidades. Luchamos por nuestros sueños. Yo también quiero dejar un ratito a un lado los realities y buscar oportunidades en la actuación. Es la parte que me mueve más”.

-¿Cómo te va en esta búsqueda?

“Nos ha ido muy bien. Desde el embarazo como que me desconecté de la parte de la actuación. Después vino el baile y La casa (de los famosos), y no seguí tocando puertas. Ahora es momento de regresar. Mi alma así lo busca. Aún no es nada seguro, pero a lo mejor en noviembre se cierra un proyecto interesante”.

-¿En Televisa o dónde?

“Sí. Estoy contenta. Lo que he hecho me ha servido para darme a conocer más. Para tener más proyección. Ahorita estoy enfocada en regresar a la actuación”.

Ferka buscará su pasión en la actuación. / Instagram: @ponchodenigris / @ferk_q

-Tú estás identificada como chica reality. ¿Qué tanto te ha costado quitarte esa imagen o que vean que eres más que eso?

“Ha sido complicado. Me han cerrado puertas. Me dicen: ‘es que eres de reality’. ¡Pero también soy actriz! Quiero que vean eso de mí. Antes de ser famosa por un reality, tengo una carrera de actriz. Fui actriz muchos años. Si se hace lo de noviembre, qué padre. Si no, seguiremos tocando puertas. Mientras, disfruto a mi hijo, que para mí es lo más importante”.

-Además, está en una edad importante...

“Tiene dos años. No lo puedes dejar ni un segundo solo, porque ya hizo de las suyas. También es un gran trabajo ser mamá. Pero soy feliz”.

-Hablando de tu niño. ¿Cómo va el caso con el papá?

“No hay nada. No deposita ni un peso. Mantengo a mi hijo desde que nació. He tratado de que esto se arregle, pero si la otra parte no tiene la disposición y el interés, pues yo más no puedo hacer”.

Christian Estrada confesó que solo quiere estar presente en la vida de su hijo / Instagram: @estradac11

-¿Qué te dicen tus abogados?

“Paré el proceso hace meses. Entendía que había una disposición que, por supuesto, nunca hubo. Seguiré trabajando para mantener a mi hijo yo sola. No necesito ni de él ni de nadie para sacar a mi hijo adelante”.

-Qué desgastante debe de ser todo esto...

“Mucho, al 100%. Es increíble como la ley no se aplica. Es increíble que alguien no tenga corazón para cuidar y proteger a su propio hijo. Es increíble cómo a las mujeres nos siguen discriminando por ser madres solteras o por querer defender los derechos de los niños. Vivimos en un país donde no pasa nada, pero pasa todo. Pero, bueno, cada quién con su conciencia”.

Ferka y Christian Estrada no han arreglado sus diferencias. / Facebook: María Fernanda Quiroz

-Al final, lo haces por el bienestar de tu hijo...

“Exacto. Él tendrá lo mejor de mí. Se cumple un año de mi separación y de esta disputa. Mi hijo está bien. Tiene mucha madre. Eso es lo que importa”.

-¿Cómo se ha adaptado Jorge a tu hijo?

“Cuando hay voluntad, las cosas fluyen. He sido muy cuidadosa en ese proceso, por el bien de mi hijo. El chiquito entiende que es mi pareja. Y él es muy cariñoso con él. Soy una mujer libre. Mamá soltera. Tengo a un hombre maravilloso que aceptó el paquete muy bien”, concluyó.

