Ferka revela que Jorge Losa podría estar saliendo con una persona trans ¿Hubo más de una infidelidad?

Hace algunas semanas, Jorge Losa reveló que su relación con Ferka había llegado a su fin. En ese momento, el también actor mencionó que la ruptura se dio en los mejores términos, ya que él se encontraba enfocado en la salud de su madre, quien lamentablemente enfrenta una batalla con el cáncer de mama, y en su carrera.

Pero al parecer esto no fue así. En exclusiva para TVNotas, una fuente cercana a la ahora expareja nos reveló que fue Ferka quien decidió ponerle fin a su noviazgo.

Según nuestro contacto, Ferka alcanzó a ver unos mensajes que evidenciarían una supuesta infidelidad de Jorge con Serrath.

“Una noche lo cachó escribiéndose con Serrath y, sin querer, alcanzó a leer que ella se había metido con él y que no le importaba ser la otra. Ferka había recibido una alerta: le dijeron que se cuidara de ella. Con eso comprobó que, mientras ella grababa MasterChef de las seis de la mañana a las doce de la noche, Jorge aprovechaba para escaparse con Serrath y engañarla”, reveló nuestra fuente.

Lee: Mientras Ferka trabajaba, Jorge Losa, becado y jugándole al galán ¡Infiel al descubierto!

¡Solo la verdad! Poco a poco, Ferka ha ido revelando detalles sobre su ruptura con Jorge Losa. Hace unas horas, la participante de Masterchef celebrity realizó un en vivo en el cual confirmó que encontró varios mensajes en los que, presuntamente, el actor hablaba con varias mujeres, aún cuando tenía una relación con ella.

Hasta el momento, Ferka no ha revelado con quién hablaba Jorge Losa ni qué tipo de mensajes le encontró, pero sí dejó en claro que le fue infiel.

Fue a través del programa ‘De primera mano’ que retomaron parte del live que realizó en su cuenta de Instagram, en el cual resaltó cómo descubrió las infidelidades de Jorge Losa.

Checa: Christian Nodal recuerda que tuvo una fuerte discusión Cazzu pero ¿Cuál fue la razón?

Aunque Ferka quería ya no decir nada al respecto sobre su expareja, sus fieles seguidores le seguían haciendo preguntas, así que continuó hablando del tema.

Ferka

“Aquí lo más padre es mi brujes y Diosito me ama tanto y vi cosas que no me latieron, que me hicieron ruido… pues le pido que me enseñe el mensaje. A ver, en serio, yo no reviso celulares. ¿Ustedes qué opinan si tu novia o tu novio sale con alguien a escondidas un par de veces y no te dice? ¿Qué opinan? ¿Verdad que está mal? O sea, considero yo mis parámetros… omitir es mentir. ¿Qué pasa si además le cachas mensajes?”.