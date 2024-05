Fernanda Blaz comparte cómo fue la reacción de Werevertumorro cuando lo confrontó por serle infiel

Fue a inicios de noviembre de 2023 cuando Gabriel Montiel, mejor conocido en redes sociales como ‘Werevertumorro’, y Fernanda Blaz dieron a conocer su separación definitiva, tras más de siete años juntos.

En su momento, ‘Werevertumorro’ y Fernanda Blaz anunciaron en un comunicado que su noviazgo terminó por mutuo acuerdo y que terminaron en las mejores condiciones.

Luego de varios meses, una persona allegada al creador de contenido habló en exclusiva para TVNotas en nuestra edición del 29 de enero y nos reveló que la realidad hubo una tercera persona en discordia y terminaron muy mal, ya que "él le puso el cuerno con una chica que ahora es su nueva novia”.

Un mes después de que te diéramos a conocer esta noticia, ‘Werevertumorro’ fue captado en un partido de liga europea con su novia, Sofía Zavala.

Checa: William Levy vuelve a la pantalla tras escándalo con Elizabeth Gutiérrez

Fernanda Blaz cofirmó la infidelidad de ‘Werevertumorro’

Recientemente, Fernanda Blaz decidió hablar públicamente sobre su ruptura con el famoso youtuber Gabriel Montiel, a quien señaló de haberle sido infiel durante un período de más de dos años.

La joven compartió un video a través de su canal de YouTube y ahí contó cómo se enteró de la traición de Werevertumorro con Sofía Zavala, quien ahora es la actual pareja del youtuber.

“Yo me enteré de que estaba ya con alguien más cuando cortamos y eso fue lo que, les digo, me impactó, o sea, el darme cuenta de que ya llevaba más de dos años y medio con esa persona”. Fernanda Blaz

Fernanda mencionó que nunca conoció a su expareja y aseguró que de haber descubierto antes que era infiel, lo habría terminado antes.

Checa: Mayela Laguna se lanza contra Maxine Woodside por su entrevista a Enrique Guzmán

Fernanda Blaz confrontó a ‘Werevertumorro’ y esta fue su reacción

En una reciente transmisión en vivo, Fernanda Blaz reveló cómo ‘Werevertumorro’ reaccionó cuando ella lo confrontó tras descubrir su infidelidad. En un relato sincero y emotivo, Blaz compartió los detalles de su confrontación con el popular YouTuber.

“Cuando me di cuenta que esta persona (Sofía) estaba subiendo videos en donde yo vivía, me dolió mucho. Obviamente duele porque me enteré a los dos meses que ya estaba con esta persona y no solo eso llevaba años con esta persona, por supuesto me alteré y le marqué y le dije ¿por qué me haces esto?”.

Checa:

Blaz compartió: “Me dijo a ver, ¿pero tú cuánto tardaste en andar conmigo tras haber terminado tu antigua relación?”. Esta respuesta, lejos de ofrecer claridad o consuelo, solo profundizó la herida de Blaz. “Fue la primera vez que lo insulté", agregó, destacando la frustración y el dolor que sintió ante la actitud defensiva y justificadora de su pareja.

“Le dije ‘pues un poco más de seis meses, pero no tiene nada que ver’ y esta vez fue la primera vez que lo insulté y él trataba de comparar su relación con mi anterior relación. Todavía me dijo ‘¿Y qué tiene tenemos 4 meses de haber terminado?’ y le dije no es verdad tiene 2 meses”.

Fernanda expresó su sorpresa al ver al youtuber justificándose, recordando lo doloroso que fue para ella descubrir que había estado en una relación durante varios años con alguien a quien realmente no conocía. No podía creer que él fuera capaz de engañarla durante tanto tiempo.

Checa: ¿Jorge Losa y Ferka están atravesando por una crisis en su relación? El actor lo aclara