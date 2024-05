Mayela Laguna se lanza contra Maxine Woodside por su entrevista a Enrique Guzmán

La polémica entre Enrique Guzmán y Mayela Laguna continúa. Recordemos que hace unos días Enrique Guzmán habló con Maxine Woodside en el programa Todo para la mujer y afirmó que el niño no es su nieto, pero lo más controversial fue que habló de su aspecto físico, por lo que desató las críticas en redes.

En una reciente conversación con Maxine Woodside, Enrique Guzmán compartió su punto de vista sobre la cancelación de una prueba de paternidad relacionada con Luis Enrique Guzmán, su hijo, y el litigio sobre su parentesco biológico con el hijo de Mayela. “Ya se canceló otra vez la prueba. Era en unos días. Yo creo que es porque sabe (Mayela) que no es de Luis Enrique”, expresó Guzmán.

Enrique Guzmán declaró que el hijo de Mayela no era hijo de Luis Enrique Guzmán y afirmó no saber quién era el padre. También comentó que el niño no guardaba parecido físico con la familia y aludió a ciertos rasgos característicos del niño como el pelo y el color de piel.

Más tarde, Mayela reveló a ‘De primera mano’ estar muy dolida por este tipo de comentarios y criticó el programa de Maxine Woodside por mostrar este fragmento de entrevista.

Mayela estalla contra Maxine Woodside y Vicky López en Todo para la mujer

El día de ayer, Mayela fue invitada al programa de la ‘Reina de la radio’, donde dio réplica a los comentarios de Enrique Guzmán, pero durante la entrevista rompió en llanto y se le lanzó contra Maxine Woodside y Vicky López.

Según Mayela pensaba que la platica con Enrique Guzmán había sido una conversación fuera del programa que había filtrado la producción de Maxine Woodside a las redes, por lo que Mayela se quejó de que exhibieran la entrevista.

Vicky López le dijo: “Oye, Mayela, en otros programas, practicamente has culpado más a los medios, incluso a nosotros, que no pudimos parar a Enrique con las declaraciones, incluso aquí que se defendió al niño. Maxine lo defendió. A fin de cuentas los culpables no somos nosotros. Tú no eres jefa de prensa”.

“No soy jefa de información pero soy mamá de un niño que ahora lo mencionan en todos lados. Imagínate cuando mi hijo crezca. Por eso le pido a los medios que ya no le pregunten a nadie de mi hijo”, arremetió Mayela muy enojada.

Mayela Laguna le responde a Luis Enrique Guzmán / Instagram: @eguzmanoficial / Facebook: Mayela Coindreau

Maxine Woodside se defiende de los embates de Mayela Laguna

Maxine intervino y aprovechó para recordarle a Mayela que ella no estuvo de acuerdo con los comentarios de Enrique Guzmán, que como cualquier entrevistado tiene derecho a expresarse, pero ella no apoyo sus comentarios.

“Como yo te decía, cuando tienes un invitado en vivo, el invitado tiene el micrófono, como tú ahora, para decir muchas cosas. Fue el caso de Luis Enrique, pero yo defendí al niño porque le dije: ‘No, Enrique, el niño es muy bonito, y él qué culpa tiene lo que está pasando’”, puntualizó Maxine Woodside.

Mayela se disculpa con Maxine Woodside

“Una disculpa. A mí me habían dicho que el programa ya había terminado y que era una plática entre ustedes y que la habían sacado”, expresó Mayela.

Maxine Woodside intervinó y negó que fuera así: “No, fue en vivo. Enrique Guzmán vino a hablar de la caravana del rock y de ahí se soltó lo demás”.

Maxine Woodside con blusa negra / Instagram

Mayela confirmó que las pruebas periciales para determinar la relación de parentesco entre su hijo y su expareja, Luis Enrique Guzmán, aún no se han realizado. Esto se debe a que el juez solicitó la presencia de dos peritos del INCIFO, pero en los tres intentos realizados, solo uno se presentó. Aunque Mayela expresó su deseo de realizar las pruebas incluso con un solo perito para resolver la situación, señaló que no puede hacerlo legalmente.

