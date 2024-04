Fran Hevia responde: ¿Ferka fue responsable de su salida de MasterChef Celebrity?; ella se defiende

Este domingo en ‘MasterChef Celebrity’ se vivió un momento polémico ante la salida del comediante Fran Hevia, quien por cocinar un pescado tuvo que salir de la competencia.

En la dinámica, Ferka debía apoyar o perjudicar al comediante al ser la encargada de ir al mercado por sus ingredientes. No obstante, la controversial actriz decidió llevarle un pescado al comediante a pesar de que Fran le había expresado que esa proteína no la dominaba y sin duda no era una buena decisión cocinarlo.

Esto le costó la salida a Fran y en redes sociales explotaron contra Ferka por “ponerle el pie” a su compañero, aunque otros opinan que el comediante ya debía salir por su bajo desempeño en la cocina.

Checa: Esposo de Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa a un año de su partida con emotivo mensaje

Ferka tomó una decisión que fue determinante para saber si Fran se quedaba o se iba del reality / X:@masterchefmx

¿Qué dijo Fran Hevia de la jugada de Ferka?

Luego de su expulsión, Fran habló sobre si cree que lo que hizo Ferka fue a propósito y precisamente eso fue lo que le costó su salida.

“No sé si fue justa mi salida, creo que todavía tenía algunas cosas con las cuales dar batalla. No mucha batalla tampoco si te soy sincero, pero parte del programa no solo es la cocina sino también el aspecto del reality”, comenzó a decir en el canal de YouTube del programa.

“No vi venir el colmillo y el callo que tiene Ferka particularmente para jugar el juego y pues bueno, no pude bajar el balón de la manera que había que hacerlo para seguir en la contienda”, reconoció.

Por si no lo viste: Ferka enfrenta a las críticas por su participación en ‘MasterChef Celebrity’ con peculiar meme

Igualmente dijo que no toda la responsabilidad fue de la actriz, porque él era quien tenía que cocinar: “Sin duda Ferka me puso en apuros pero como lo dijeron los chefs, una vez que los ingredientes están en la estación ya es quien está ahí el que ejecuta y finalmente me hago responsable de lo que se entregó”.

Además, Fran se pronunció sobre el comentario que Ferka hizo sobre que ahora si ya quería tener una amistad con ella, precisamente ahora que requería de su apoyo: “Yo no sé qué impresión tenga Ferka de mí, yo sí venía con toda la intención de ser amigo de todos mis compañeros, pero al parecer no tomó muy bien nuestra primera cocinada en la que no compaginamos chido y se la cobró”.

“En esa cocinada no tuvimos discusiones, sin embargo ya una vez que salimos de la cocinada nos dimos cuenta de que no pensábamos lo mismo y no nos atrevimos a decirlo en el momento. Ahorita ya hay confianza para decirnos las cosas y Ferka me deja muy claro que me va a sacar”, comentó.

Además, Fran aplaudió la estrategia de Ferka al no favorecerlo con un ingrediente que supiera cocinar: “No sé si fue venganza, pero sí fue estrategia y eso se lo aplaudo, por eso está en los realities. Bien Ferka”.

El exintegrante de ‘La resolana’ también dijo cuál fue su falla para ser él el eliminado: “Creo que el arroz estaba bien, la cocción a algunos les gustó, a otros no tanto, pero si hubiera sido una salsa innegablemente buena, no estaría yo aquí”, concluyó.

Entérate: Paul Stanley y Joely Bernat confirman en Hoy que serán papás como te lo contamos en TVNotas. ¡Sólo la verdad!

Ferka fue criticada en redes sociales por “perjudicar” a Fran / Instagram

Ferka se defiende: ¿Le metió el pie a Fran en ‘MasterChef’?

La actriz también habló detrás de cámaras del reality y explicó su polémico actuar en el programa: “¿Sabes qué? Te voy a pedir que hagas close up (acercamiento) porque llevé unos ingredientes (muy buenos). Mira: vino blanco, guajillo; le llevé robalo, caro el pescado. Le llevé papas cambray. Le llevé col de Bruselas, arrocito, jitomate… ¡oye! Ingredientes de primera calidad, sí, que no los sepa usar esos ingredientes ya no es mi tema, o sea, una disculpita”, indicó.

“Yo lo veo con muchas ganas de estar aquí, al final de cuentas la estadística lo llama, ya lleva varios mandiles (negros). Yo no soy la que mando a la casa a nadie”, remató.