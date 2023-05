Fran Meric boicoteó noviazgos de dos amigas con Raúl y encima les pidió ¡ser sus damas de honor!

En 2004 Fran Meric y Raúl Sandoval

En una emisión más de Sale el Sol, la conductora Fran Meric sacó sus trapitos al sol, al relatar cómo fue que decidió invitar a dos de las exparejas de Raúl Sandoval a su boda.

Y es que en un inicio sus compañeros le aplaudieron el gesto de madurez, fue así como ella confesó que relación tenía anteriormente con ambas mujeres.

Resulta que una de ellas era su mejor amiga: “una de mis mejores amigas, hace mucho salió con Raúl como uno o dos meses y yo, pues, me llevaba mucho con ella y Raúl me caía muy bien”.

Aunado a ello, comentó que pese a caerle bien, no le parecía un buen partido para su amiga, esto debido a que era de rancho: “pero yo le decía: cómo vas a andar con él, ni al caso, tú eres una princesa, estás preciosa, él es de rancho, ni al caso. Nada que ver, está bien gacho, lo de estar bien gacho, no”.

Incluso los padres de su amiga le pidieron que la hiciera entender que no era una buena opción: “El caso es que bueno, los papás me decían: ‘por favor habla con mi hija, no es para ella”. Y yo accedía: ‘No sí, mira, imagina que llegué por ti a caballo, eso es una ridiculez, vas a quedar mal con los amigos’. Yo le lavaba el cerebro”.

Luego de 2 años y medio de relación, Fran Meric y Raúl Sandoval se casaron en una divertida boda al estilo de los años 50 el pasado 27 de septiembre de 2014. / Instagram: @fran_meric

Sus compañeros le comentaron que ese era su plan para quedarse con él, pero ella respondió que en ese momento no le gustaba, incluso recuerda muy bien la pena que sintió al años después contarle a su amiga que salía con él:

“‘Oye es que fijate que Raúl Sandoval me invitó a salir, ¿te molesta?’ Ella se empezó a reír y me dijo: ‘obvio, no, ve, no va a pasar, nada es de rancho’. Imaginen que después le habla y le dije: ‘es que me voy a casar, ¿quieres ser mi dama de honor?’ Y me dijo que sí", explicó.

Realizaron su sueño y decidieron jurarse amor eterno en Tepoztlán, Morelos, en un evento al que asistieron 250 invitados, entre ellos sus familiares y amigos más cercanos. / Instagram: @fran_meric

Por otra parte, recordó que la otra chica que invitó en realidad no era su ex, pero sí una mujer con la que mantuvo intimidad: “la otra no fue su novia, fue alguien a quien se dio Raúl en algún momento, una noche de copas locas”.

Los conductores rompieron en risa al ver la naturalidad con que relataba lo que había sucedido y es que añadió que esa chica era también una de sus mejores amigas: “yo la quiero mucho, es de mis mejores amigas y tenía que estar en mi boda como parte de la corte principal, no voy a decir quien fue, pero la conocen”.

Fran comentó que en el pasado nunca imaginó que iba a terminar casada con Raúl. / Instagram: @fran_meric

Para finalizar indicó que pensaba que la vida la dejó con él por señalarlo tanto: “Pues Diosito me dijo: ‘así pues, te voy a callar la boca’, y yo terminé en caballo en el rancho. Y ahora lo amo profundamente”.

