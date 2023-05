Franco Escamilla admite que está preocupado por Ricardo O’Farrill: “Están tratando de ayudarlo”

El comediante Franco Escamilla reconoció que aún espera que todo sea una “broma o malentendido” por parte de Ricardo O’Farrill.

Luego del polémico video que subió Ricardo O’Farrill en contra de Daniel Sosa y varios standuperos mexicanos, Franco Escamilla habla del asunto y revela que, actualmente, su círculo cercano ya está tratando de ayudarlo.

A través de su programa ‘La mesa reñoña’, el comediante contó que recientemente se había comunicado con su colega para saber cómo se encontraba actualmente, pues, a su parecer, habría sufrido un “colapso nervioso” y estaba preocupado.

A pesar de que no quiso revelar lo que le dijo por respeto, externó que los familiares y amigos de O’Farrill ya están viendo la forma de ayudarlo, aclarando que solo hablará del tema por “encima”.

“Hablé con Ricardo O’Farrill por mensaje, lo que hablé con él, me lo guardo yo. Tengo una buena relación con él y con todos mis compañeros. Tengo entendido que Richie está bien, en el sentido de que su familia y amigos están cerca de él y tratando de ayudarlo”, expresó.

Franco Escamilla está muy preocupado por la polémica que se armó entre Ricardo O’Farrill y medio gremio del stand up mexicano. / Facebook: Ricardo O’Farrill

Acerca de lo dicho en contra de varios standuperos, dejó en claro que no quiere involucrarse mucho en el asunto, aclarando que no es porque exista algún “contrato de confidencialidad” de por medio.

“Me llevo bien con todos mis compañeros, incluso estuvo embarrado una persona que trabajaba con nosotros. No me toca a mí hablar de eso, no porque exista un contrato de confidencialidad, no señores, simplemente es un tema muy delicado”, apuntó.

Franco Escamilla pone un alto al juicio mediático

Bajo este panorama, comentó que las graves acusaciones que hizo Ricardo se deben llevar por la vía legal: “Creo que debe ser tratado por los medios correctos, y esto es mediante una denuncia, abogados. No puedo negar ni afirmar nada”, externó.

Agregando que ninguno de sus colegas comediantes tiene el derecho para emitir un juicio en contra de otra persona, pues nadie sabe “lo que trae el otro en la maleta”.

Franco Escamilla no quiso dar una opinión concreta sobre el asunto, pues asegura que nadie tiene la información completa. / Facebook: Franco Escamilla

“No somos quién para emitir un juicio al respecto porque no estamos informados al 100%. No vamos a hacer chistes al respecto porque no me parece un tema gracioso y sí estoy preocupado por mis compañeros”, indicó.

Finalmente, expresó que aún mantiene la esperanza de que todo sea una broma o malentendido, afirmando que solo las autoridades tienen el poder de revelar si lo dicho por O´Farrill es cierto o no.