Franco Escamilla se lanza contra quienes lo critican por no hacer “chistes” de Ricardo O’Farrill

Franco Escamilla reaccionó a la más reciente polémica de Ricardo O’Farrill y admitió que se encontraba preocupado por él.

Ricardo O’Farrill sigue dando de qué hablar luego de que arremetió contra diversos integrantes del gremio de la comedia en México; pese a que algunos de ellos salieron en su defensa, ahora esta situación sigue causando controversia en redes.

Tal fue el caso de Franco Escamilla, quien externó en ‘La Mesa Reñoña’, que buscó a Richie para así conocer cómo se encontraba, luego haber visto su estado grave de salud.

Franco Escamilla está muy preocupado por la polémica que se armó entre Ricardo O’Farrill y medio gremio del stand up mexicano. / Facebook: Ricardo O’Farrill

Sin embargo, esto no fue del agrado de algunos internautas, dado muchos criticaron al comediante por no hacer “chistes” de su colega, con respecto a sus polémicos lives.

Por ende, Franco procedió a defenderse por medio de su cuenta oficial de Twitter, donde llamó “doble moral” a diversos usuarios que lo atacaron por esta situación.

“Hace poco me putear…. por un chiste (qué yo no hice). Después, insultaron a mi familia porque hablé de un chiste de otro comediante. Ahora, me están insultando por NO hacer un chiste de una situación delicada”, comentó.

Y agregó: “Ahora, me están insultando por NO hacer un chiste de una situación delicada. Supongo que la policía de la moral no entiende de ironías. ¡Les mando abrazo!”.

Así fue el tuit de Franco Escamilla:

Hace poco me putearon por un chiste (qué yo no hice)

Después, insultaron a mi familia porque hablé de un chiste de otro comediante.

Ahora, me están insultando por NO hacer un chiste de una situación delicada.

Supongo que la policía de la moral no entiende de ironías.

¡Les mando… — Franco Escamilla (@franco_esca) April 26, 2023

Ante esto, usuarios nuevamente reaccionaron y externaron que se les hace incoherente que Escamilla no quiera hablar del tema con respecto a O’Farrill y si defienda a quien hizo un “chiste” polémico del fallecimiento forzado de una joven.

Así como otros opinaron que la postura de Franco se debía a que no quería que Ricardo lo expusiera en redes, así como lo hizo con otros colegas del medio.

Usuarios llamaron “doble moral” a Franco por defender los chistes de Debanhi Escobar. / Facebook: Franco Escamilla

“Traducción, tengo miedo a que Richie me exponga”, “Sin miedo a Richie, Franco”, “El tema de Debahni Escobar también era delicado y lo defendiste”. “Doble moral eres tú, por defender a quien se burló de Debanhi”.

Sin más, Franco Escamilla ya no propinó más respuesta ante los ataques de diversos internautas.