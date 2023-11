Frida Sofía reacciona a las polémicas declaraciones de Enrique Guzmán: “Es asqueroso”

Hace algunos días, Enrique Guzmán dio mucho de qué hablar por la polémica respuesta que dio a una pregunta sobre un supuesto video que probaría el presunto tocamiento indebido a la hija de Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán.

Durante una conferencia de prensa para promocionar el evento de ‘La caravana del rock’, una periodista le preguntó a Enrique sobre la existencia un video que, supuestamente, probaría que tocó indebidamente a la primogénita de su exnuera.

“La pregunta es: ¿Tienes conocimiento de esa foto, la conoces? Yo no y me gustaría mucho (ver la foto) , porque a mi edad tener rel4ci0n3s con una n1ñ4 chiquita... Me encanta”, expresó mientras negaba con la cabeza.

Por supuesto, estas palabras causaron mucha controversia en redes sociales y los internautas no dudaron en criticar fuertemente al cantante. Incluso, Frida Sofía, quien es nieta de Enrique, dio una contundente postura sobre esta situación.

Enrique Guzmán diciendo que “le encanta tener relaciones con una niña chiquita” es lo más 💀 que existe.

Y no, no entendimos mal, el señor debería de ser investigado en vez de entrevistado.

pic.twitter.com/13mkoiGz6o — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) November 15, 2023

Recordemos que la hija de Alejandra Guzmán se distanció de su familia poco después de que acusara públicamente a su abuelo de presunto abuso: “Mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, expresó en 2021.

A raíz de la reciente controversia, la joven reposteó en Instagram la opinión de algunos de sus seguidores, quienes tacharon a Enrique de ser un “enfermo” y “acosador”.

“Es asqueroso. Es un ped0f1l0: ‘A mi edad, me encanta tener relaciones con una n1ñ4 ch1quit4'. Esas fueron las palabras de Enrique Guzmán en plena conferencia de prensa”, se podía leer en una de sus historias.

Así fue como reaccionó Frida Sofía a las palabras de Enrique Guzmán / Instagram: @ifridag

¿Qué respondió Enrique Guzmán a las acusaciones de Frida Sofía?

Cuando Frida Sofía se sinceró del presunto abuso que sufrió por parte de Enrique Guzmán, el famoso cantante publicó una serie de mensajes a través de X en los que no solo niega las acusaciones en su contra, sino también cuestiona la estabilidad mental de su nieta.

“Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia. Lo que Frida necesita es una ayuda siquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO #fridamiente”, escribió en aquel entonces.

Por su parte, Alejandra Guzmán, quien es madre de Frida Sofría, respaldó a su padre y afirmó que su hija tenía Trastorno Límite de la Personalidad. Desde entonces madre e hija se distanciaron.

Frida Sofía dio mucho de qué hablar sobre la acusación en contra de Enrique Guzmán / Instagram: @miraquienbaila

