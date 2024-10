¿Gala Montes es exigente? Exhiben audio de su hermana pidiendo “ropa que valga la pena” para la actriz

La controversia entre Gala Montes y Lau, su estilista, parece no tener fin. En medio de su guerra de dimes y diretes, salió a la luz un audio en el que presuntamente se escucha a Beba Montes, hermana y ahora mánager de la actriz, pidiendo “ropa que valga la pena” para la celebridad.

A través de TikTok, Alex Armijo, amigo de Lau, compartió un video presentando la captura de una conversación que aparentemente tuvo con Beba. En dicha conversación, se le pide dinero para la tintorería de la ropa que Gala entregó, así como para la reparación de unas botas que había roto.

Ante esto, supuestamente la joven se niega y asegura que dichos zapatos eran de “pésima calidad”, siendo ese el motivo por el cual se rompieron en su momento.

“Aquí está la plática con Beba, donde dice que lo de las botas no porque eran de pésima calidad. Pero se las rompiste, hay que pagarlas. Aquí tenemos la evidencia de lo que se le cobró que, ojo, el precio lo pone la marca porque es su marca”, señaló.

Alex señaló que todo había formado parte de una colaboración en la que, al parecer, Gala se habría negado a mencionar a las marcas que le mandaron las prendas.

Aunado a esto, también exhibió un audio que supuestamente Beba le mandó a Lau en su momento, en el que, la hermana de Gala diría que la actriz solo hace menciones cuando existe un “intercambio generoso” de por medio.

“Gala no puede estar anunciando por una bolsa. Si de verdad quieren un anuncio, debe ser un intercambio generoso. Gala no les va a repostear únicamente por una cartera o ese tipo de cosas. Son cosas que sí valgan la pena por las que Gala hace intercambios y menciones”, se escucha decir a la voz que dicen que es de Beba.

Para finalizar, Alex aclaró que este tema se quiso tratar por privado, pero, debido a la negativa de las hermanas Montes, Lau decidió hacer público todo esto.

Hace algunos días, una fuente cercana a la familia Montes contó en exclusiva para TVNotas que Beba trata de que Gala y su madre se mantengan peleadas, ya que, de esa forma, ella podría manejar la carrera de la actriz.

“‘La Beba’ tenía una mala relación con su mamá. Además, siempre se sentía desplazada por el brillo de su hermana. Así que empezó a conspirar contra Crista. Vio la oportunidad de ocupar el lugar de su mamá como mánager y sacarle provecho económico a su hermana”, indicó. Checa todo lo que nos contó dando clic aquí.

Lejos de lo que se pudiera pensar, Briggitte Bozzo respaldó a Lau, quien también es su estilista, y le pidió a Gala Montes que no sea “malagradecida” con el trabajo de los demas.

Briggitte Bozzo

“Discúlpenme, y yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que, a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar c*lero porque está atendiendo, sea quien seas. No puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida, nunca, o sea, Lau me conoce perfectamente. Lau es mi amiga y con Lau yo trabajo súper bien”