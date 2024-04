Gala Montes una atormentada estrella en ascenso ¡lucha contra sus demonios!

La actriz Gala Montes continúa su proceso de sanación. Nos contó que está aprendiendo a salir adelante, luego de haber sido diagnosticada el año pasado con ataques de ansi3dad, estrés, d3presión y problemas alim3ntici0s.

“Estoy mucho mejor. El tema de la salud mental es muy importante cuando tienes un trabajo tan demandante. Estaba muy mal por las condiciones extremas que viví el año pasado en el reality La isla. Ahora sé de qué se trata y si me invitan ya soy capaz de estar en un programa de televisión así”. Gala Montes

La actriz platicó que ha aprendido a manejar los ataques de 4nsi3d4d: “Tomo terapias, aunque ahorita por el trabajo no voy. Cuando termine las grabaciones de la telenovela Vivir de amor quiero retomar mis terapias. Hay momentos en que debo mantener la calma porque siento que mi mundo se colapsa”.

“Son terapias cognitivo- conductuales (tener conciencia de los pensamientos negativos y pensar la manera eficaz de resolverlos). Aprendí a saber qué me hace bien y qué no. Pongo límites. No debo presionarme tanto, porque soy muy disciplinada y estricta conmigo misma”.

Gala Montes sí lleva un tratamiento y responde si en algún momento 4t3nt0 c0ntr4 su vida

Nos comentó que toma medicamentos bajo la supervisión de su terapeuta. “No son medicamentos ad¡ct¡v0s. No he llegado a esos límites. Ha habido ocasiones que me he tenido que medicar porque no me he querido parar de la cama. Estaba atravesando por cosas personales muy difíciles. El trabajo me ayudó mucho a salir adelante”.

Dijo que nunca tuvo pensamientos que la llevaran a ir contra su vida: “Tenía pensamientos negativos, de ¿para qué hago esto?, ¿para qué salgo? Nunca de qu3rerme hac3r d4ño. Solo estaba d3pr¡m¡da, con ganas de llorar y no hacer nada”.

Respecto a su familia: “Hay veces que los padres no ayudan en estos temas de la d3pr3sión y ans¡3d4d porque no te creen y te tachan de exagerado. Mi mamá jamás ha tenido d3pr3sión y no sabe ni entiende qué es eso. Aprendí a salir por mí misma. Me ayudaron otras personas”.

Gala Montes habló de sus tr4st0rnos alim3nticios

“Cada vez que voy a comer tengo pensamientos de la Gala del pasado de: ‘¡Ay! Voy a eng0rd4r’. Es una lucha continua. Ya no pienso así. Me trato con amor. Me costó mucho salir adelante. Hoy puedo comunicar mejor lo que siento y pienso”.

Llevo una alimentación balanceada. Te puedes dar el gusto de comer ensalada o una rebanada de pizza. Hoy me trato con más amor. Si las cosas son para mí, llegarán. Ya no me estreso. Me he llegado a aislar y me digo: ‘¿Qué piensa Gala? ¿Así estoy bonita? Sí. Así estoy bonita’. Lo que piense la gente me vale”. Gala Montes

Gala nos comentó que están a punto de terminar las grabaciones de Vivir de amor. “A la gente le ha gustado mucho. Mi personaje, Rebecca, ha causado mucha controversia en redes sociales. Ha recibido muchos at4qu3s. Creo que es lo mínimo que esperaba. Porque es tremenda. No tiene límites con tal de alcanzar sus objetivos”, concluyó.

