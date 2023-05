Galilea Montijo reacciona a las fotos con su nuevo galán en la playa y hasta Santamarina lo aprueba

Feliz y enamorada, Galilea Montijo reaccionó a las fotografías que surgieron de ella divirtiéndose con su nuevo galán en la playa; en el programa Hoy, nadie dudó en reírse junto a ella de las imágenes y protagonizaron momentos divertidos.

Esta mañana en el programa Hoy, Galilea Montijo reaccionó a las fotos en donde aparece con su nuevo galán, un modelo español que se llama Isaac Moreno.

A través de una dinámica donde los conductores debían cantar un tema que tuviera la palabra “mar”, la compañera de Gali le dijo divertida, “ay mana, la vas a cantar mejor que yo”, lo que desató las risas de todos, incluyendo a Raúl Araiza quien confirmó que la palabra le “iba mejor” a Galilea.

Finalmente le tocó el turno a Galilea de cantar y su compañera le gritó una sugerencia de canción, "¡Debajo del mar!”, así que la conductora soltó a reír con nervios, para ahora sí cantar, “en el mar, la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más”.

Al terminar su participación, Montijo cuestionó a uno de los invitados, "¿no has ido al mar últimamente? te voy a hablar de un lugarcito... hay un lugar... mejor no te digo porque hay paparazzis”. lo que hizo botar de risa a todos en el foro.

Había que dar algún punto a uno de los dos equipos, así que Araiza fue el encargado de anunciar quién lo había ganado, “el punto porque la vida es más sabrosa en el mar, es para La Sirenita”.

Eduardo Santamarina le da su aprobación al nuevo galán de Galilea Montijo

Pero no todo quedó ahí, más tarde, Eduardo Santamarina acudió al matutino para hablar de su nuevo personaje en la telenovela Nadie Como Tú, sin embargo, no pasó por alto el nuevo romance de Gali y hasta le dio el visto bueno.

Luego de decirle que la vieron mu romántica, Eduardo siguió comentando, “te voy a decir una cosa, no está naaada mal”, a lo que ella respondió, “si mensa no soy... entonces, ¿te gustó o no te gustó?”. y su amigo respondió, “sí, mucho, aprobado eh, palomita y todo”.

Así fue el divertido momento con Eduardo Santamarina: