Galilea Montijo y Andrea Escalona pelearon en los camerinos del programa Hoy, señalan

El programa ‘Hoy’ es uno de los más queridos por el público y está siempre en el mayor rating en el horario de los matutinos. Por ende, el público está pendiente de lo que sucede con los conductores. Esta vez están dando de qué hablar pero por un altercado que habría sucedido detrás de cámaras del programa.

Según afirmaron los ‘Paparazzi Kadri’, Galilea Montijo se habría peleado fuertemente con Andrea Escalona, sobrina de la productora, Andrea Rodríguez.

¿Por qué se pelearon Galilea Montijo y Andrea Escalona, según Paparazzi Kadri?

Lo que cuenta Paparazzi Kadri es que una fuente del programa comentó que Galilea le habría reclamado a Andrea Rodríguez porque no la llevó al Festival Coachella realizado en Estados Unidos, que es el festival más famoso, sino que en su lugar llevó a Andrea Escalona.

“Sabes que yo debí haber ido a Coachella”, habría sido el reclamo de Galilea, quien según mencionan, se da el lujo de rechazar algunas secciones para las cuales la consideran pero si no le gusta, no lo hace, por lo que de la misma forma, esta vez le reclamó a la productora el evento al que según ella sí debió haber ido y se habría molestado porque no la consideraron y prefirieron a Andrea. Esto fue lo que reveló Paparazzi Kadri.

Escalona se habría enterado del reclamo y ella habría devuelto esta hostilidad con un comentario acerca de que supuestamente Galilea mantenía a su novio, un rumor que se esparció hace unos días.

Esto habría hecho enfurecer a Galilea y la enfrentó en los camerinos del programa llegando casi a un contacto físico, según Paparazzi Kadri.

Mencionaron que existe un video de lo que sucedió, pero no pueden divulgarlo debido a que podrían darse cuenta de quién fue la persona que grabó.

Finalmente comentaron que Galilea se habría retirado furiosa diciendo: “O se va ella o me voy yo”.

