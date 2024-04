Preocupación por la salud de Yolanda Andrade: “Lleva varios días postrada”; piden oraciones

En los últimos días se dio a conocer que Yolanda Andrade tuvo una recaída en su salud y preocupó a su público con esta noticia.

Según Inés Moreno, la conductora ha estado experimentando malestares que la han mantenido postrada en su casa desde entonces.

Andrade, quien ya había tenido problemas de salud en el pasado debido a un aneurisma cerebral, recientemente expresó su malestar ante los medios de comunicación. “Me da mucho gusto verlos a todos, pero no me siento tan bien. Entonces, yo creo que voy a reportarme con mi equipo. Hoy no me siento bien”, comentó la conductora la semana pasada ante las cámaras, mientras revelaba que nuevamente estaba utilizando un parche en su ojo debido a molestias con la luz.

Por si no lo viste: Montserrat Oliver celebró su cumpleaños sin Yolanda Andrade porque su esposa ¡No la soporta!

Yolanda Andrade había tenido una evolución pero volvió a usar su parche en el ojo / Instagram: @yolandaamor

En nuestro martes de TVNotas te contamos que Yolanda no había asistido al cumpleaños de su ex, Montserrat Oliver porque su esposa, Yaya no soportaba a la conductora. Por su parte, Inés detalló en su canal de YouTube que la ausencia de Andrade en el cumpleaños de su amiga Montserrat Oliver se debió a su delicado estado de salud. “Si Yolanda no estuvo en el cumpleaños de Montse fue porque Yolanda no se ha sentido muy bien últimamente, y es por eso que les decíamos ‘por favor, vamos a pedir por la salud de Yolanda”, explicó.

La situación ha llevado a que Yolanda Andrade permanezca en casa, bajo tratamiento médico y con el apoyo de su familia, especialmente de su hermana Marilé y su madre, quienes están pendientes de su recuperación. Según Moreno, Andrade no ha podido salir de su hogar y necesita reposo mientras se recupera.

“Yolanda no ha estado sintiéndose bien, tuvo una recaída después de grabar el programa, en esto que tiene del ojo, la aneurisma, pero tenía muy mal su ojito y lleva varios días así, postrada, sintiéndose mal y obviamente toda la gente que la quiere, le manda buena vibra y todo. Yolanda no ha podido salir de su casa, está bajo tratamiento, bajo medicamentos y tiene que estar ahí, no puede estar saliendo a la calle porque está en plena recuperación”, indicó.

Mira: Yolanda Andrade sufre nuevamente problemas de salud: “No me siento bien”

Pidieron oraciones por la salud de la conductora / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Recordemos que Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral el año pasado, lo que la llevó a enfrentar complicaciones de salud. Esta afección, que implica un punto débil en una arteria del cerebro que se hincha y llena de sangre, ha sido motivo de preocupación constante para la conductora y sus seguidores, pues se habló de que su vida estuvo en riesgo y fue hospitalizada.

Pasado el peligro, la conductora explicó junto a su amiga Montse en el programa que conducen juntas en Unicable el porqué usaba un parche en el ojo: “Tiene un parche en el ojo porque tiene algo en la cabeza que le hace que el ojo se le doble y llore mucho y le molesta luz”, dijo Montserrat Oliver.

Por otra parte, ante su recaída de salud, los seguidores de la conductora han enviado muestras de cariño y han respondido a las peticiones de oración por su salud esperando que mejore pronto.

Checa: Gustavo Adolfo Infante deja ‘Sale el sol’ luego de 7 años en el matutino