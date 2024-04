Montserrat Oliver celebró su cumpleaños sin Yolanda Andrade porque su esposa ¡No la soporta!

Una persona cercana a Montserrat a Yaya, su esposa, nos contó que, desde que la conductora inició su relación con la eslovaca en 2015 y se casaron en 2019, Yolanda Andrade no se aparece en el lugar donde Yaya se encuentre. Nuestra fuente confirma que Yaya no soporta a Yolanda: “No la quiere ni tantito y está súper celosa por la cercanía de su esposa con la culiche. Aun cuando Montse y Yolanda aseguran que son amigas, quienes están cerca de ellas creen que, en realidad, no se han dejado de amar. Esto fue más evidente cuando Yolanda enfermó gravemente el año pasado”.

“Montse se angustió mucho. La apoyó con todo su amor y compañía. Esto no le gustó nada a Yaya. Hasta donde sé, la relación entre Oliver y Kosivoka no va muy bien debido a la presencia de Yolanda en sus vidas. Lo que ha provocado más enojo en la fotógrafa eslovaca es que, hace unas semanas, Yolanda y Montse viajaron juntas a Sinaloa para hacer unos promocionales de la campaña ‘Yo soy Sinaloa’. La química entre ambas es indiscutible y sus mismos seguidores aseguran que entre ellas lo que hay es amor y no amistad”.

13 de abril, Yaya le celebró sus 58 años en el rancho de San Antonio Texas



Yaya organizó una fiesta al aire libre tipo picnic e invitó a varias amigas

“Yaya se quedó muy molesta con esta situación. Más por los videos que ambas subieron juntas súper divertidas, como siempre. La evidencia, una vez más, del rechazo hacia Yolanda fue el pasado 13 de abril, cuando Montserrat cumplió 58 años. Yaya le organizó una fiesta a la que invitó a todas sus amigas, excepto a Yolanda, que es nada menos que la mejor amiga de la festejada”.

“En redes no se siguen y no encontrarán foto alguna, ni del pasado ni actual, donde aparezcan juntas Montse, Yaya y Yolanda”.

“En el reciente festejo hay un video en el que aparece Yaya con el pastel de Montse para que le canten las mañanitas y les sople a las velas. Se nota una cierta indiferencia de ambas, con un beso en la mejilla de Yaya a Mon que se nota forzado”.

Varias amigas de de Montserrat Oliver asistieron al festejo



Monserrat pasa más tiempo con Yolanda Andrade

“En otras fotos del festejo se les ve juntas, acostadas en el jardín, cobijadas, pero aun así no se nota la misma química que con Joe, quien, por supuesto no dejó de felicitar a Montse con un video hecho con una serie de fotos de distintos momentos juntas, en las que ambas se ven más cercanas que nunca y destilan amor”.

“Desde que se casaron, Montserrat y Yaya tienen su nidito de amor y viven en un rancho de Texas. Yaya se dedica al hogar. Eventualmente realiza algunas fotos y posa como modelo. Montse es la que tiene más trabajo y viaja mucho a la Ciudad de México y pues pasa más tiempo con Yolanda que con su mujer”, finalizó.

