Geraldine Bazán presume romance de su hija ¡es su primer novio!

La hija mayor de la actriz Geraldine Bazán ha dado un paso importante en su vida personal: está viviendo su primer amor.

Recientemente, la orgullosa mamá compartió que por motivo del cumpleaños de su hija mayor hicieron un viaje a Puerto Vallarta y el pasado fin de semana la adolescente estuvo rodeada de sus seres queridos compartiendo una comida.

Pero para sorpresa de los fans de la familia de la famosa, Geraldine Bazán compartió en sus historias de Instagram una fotografía de su hija junto a su novio, dejando en evidencia la felicidad que vive la jovencita en esta nueva etapa de su vida.

La hija de Geraldine Bazán y su novio / Instagram

Hasta el momento se desconoce el nombre del novio de la adolescente pero no es famoso y en las fotos se dejaron ver muy enamorados.

Geraldine Bazán reacciona al primer romance de su hija

En una reciente entrevista, Geraldine compartió cómo se siente de que su hija ya tenga novio.

Geraldine Bazán compartió lo que piensa del primer noviazgo de su hija / Alejandro Isunza

La actriz expresó la satisfacción que siente al ver que su hija ya se ilusiona con el amor. “Es parte de la vida, yo recuerdo cuando tuve mi primer novio, es ilusión y me encanta que (mi hija) lo comparta conmigo”, mencionó.

Geraldine también dijo que está enterada de todo desde que el jovencito quería conquistar a su hija y opinó, “me comparte muchísimo, lo conozco, es un niño muy lindo, tiene una familia muy bonita y ella está feliz. Me encanta poder acompañarla, que me tenga confianza, que me cuenta”, comentó para el programa ‘Hoy’.

