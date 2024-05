Ginny Hoffman desmiente que tenga una grave enfermedad y muestra sus estudios médicos

Hace unos días, el canal de YouTube “Kadri Paparazzi” captó a Ginny Hoffman saliendo de un hospital y mencionaron que había surgido el rumor de que un oncólogo (médico que trata el cáncer) estaría viendo a la actriz.

Estas imágenes causaron gran revuelo en redes sociales y se especuló mucho sobre la salud de Hoffman. Sin embargo, hace unas horas salió aclarar todo lo sucedido respecto a su salud.

Ve: Chela Lora arremete contra Lizbeth Rodríguez tras inventar romance con su hija: “Ni la conocimos”

Ginny Hoffman fue captada entrando a un hospital / Captura de pantalla de Kadri Paparazzi

Ginny Hoffman aclara que está muy bien de salud.

La expareja de Héctor ’N’ utilizó su cuenta de Instagram para mostrar los resultados de los análisis que se realizó hace unos días en el hospital.

En el documento se puede leer que Ginny se realizó un estudio relacionado con la tiroides y así desmintió que tuviera una enfermedad más grave.

Ginny aseguró que con esto deja claro que se encuentra muy bien: “Aquí están mis resultados, porque es la única forma de callar a quienes se dedican a vivir y a comer difamando e inventando estupideces para monetizar y tener likes”.

Checa: Mhoni Vidente ve una fuerte demanda en contra de Sofía, ‘el Estaca’ y Videgaray, ¿por Lucerito Mijares?

“Es increíble lo que uno tiene que hacer para desmentir notas tan absurdas, afirmando una enfermedad que Dios me libre de padecer algún día. No tendría por qué mostrar esto, porque son cosas privadas, pero sí creo necesario que dejen de creer en tantas tonterías y difamaciones en mi contra”. Ginny Hoffman

Ginny Hoffman muestra sus análisis clínicos / Instagram: @ginnyhoffman_

Ginny Hoffman habla sobre su salud en DPM

Ginny Hoffman ofreció una entrevista para el programa “De primera mano” y ahí desmintió que tenga cáncer.

“Decretado que eso nunca va a suceder. Fui a una cita médica que me dieron una consulta, porque debemos estar nivelando mi tiroides”. Ginny Hoffman

La actriz mencionó que no entiende por qué la gente la ataca: “¿Qué les he hecho yo? No sé qué está pasando, no estoy entendiendo nada, ¿por qué esta saña, por qué este ataque, por qué esta campaña de odio hacia nosotras?”.

Hoffman aseguró que lo único que ha hecho en los últimos años es apoyar a su hija, Alexa, quien levantó la voz en contra de los abusos de su padre, Héctor ’N’.

Ginny Hoffman “Todo se ha desviado a pura porquería, pura tontería, pura difamación, meterse con mi familia, meterse con mi vida privada con puras mentiras”.

Te puede interesar: El ‘Capi’ Pérez revela que ni él ni su esposa Itzel quieren saber el género de su bebé