Ginny Hoffman rompe el silencio ante sentencia de Héctor N y denuncia amenazas: “estamos medicadas”

Ginny Hoffman habló por primera vez tras la sentencia de 10 años y 6 meses de prisión para Héctor ’N’

A unos días de que Héctor ’N’ fuera sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores en contra de su hija Alexa, quien lo acusó de abuso, es Ginny Hoffman, quien rompe el silencio sobre el caso, luego de que en el proceso no diera declaraciones a la prensa.

A través del programa Análisis Feminista en Violeta Radio en el que habló del documental Los Dos Juicios de Alexa, la actriz se sinceró sobre lo que ha vivido junto a su hija en este largo proceso al que calificó como “difícil”.

“Ha sido un proceso difícil, desgastante, porque no solo fue un juicio muy difícil, de muchos años, sino todo el proceso que nosotras llevamos anterior, de cuando ella comienza a hablar, decir las cosas. Estuvo muchos años en silencio de no querer decir nada”, indicó.

"Ha sido un proceso difícil jurídico y mediático

Las amenazas son diarias a toda hora, por teléfono, redes sociales"

Ginny Hoffman habla de cómo han vivido el proceso ella y su hija Alexa,la actriz fue invitada al programa "Análisis feminista" de Violeta Radio...⬇️ pic.twitter.com/aaIO7lo8lG — Susanita tiene un raton (@PosaTres) June 1, 2023

La expareja de Héctor ’N’, comentó que su hija sigue sin decir muchas cosas, porque “no le gusta estarse revictimizando”, además de que “le da pena o quiere protegerme”.

“Seguimos con muchos bloqueos las dos, porque como mamá a veces actúas de manera que la gente no entiende. Es como si hablara de otra historia, para ella ha sido muy difícil hablarlo, hasta el día de hoy, hay muchas cosas que no ha sacado”, dijo y agregó, “va lento el proceso, ella es una niña que no le gusta estarse revictimizando, entonces ha sido muy difícil, porque hasta el día de hoy no sé de muchas cosas. No quiere hablar de muchas cosas, porque le da pena o quiere protegerme”.

Ginny Hoffman denuncia amenazas, tras la sentencia a Héctor ’N’

Ginny Hoffman también destacó que este difícil proceso para ambas las llevó a terapia y a ser medicadas, “las dos estamos en terapia, estamos medicadas porque ha sido un proceso difícil jurídico y mediático. Lo que nos ha ayudado mucho es la gente que nos ha rodeado y que nos ha llevado de la mano, me van a faltar muchos años de vida para agradecer”.

Héctor ‘N’ fue sentenciado por corrupción de menores luego de la denuncia de su hija Alexa / Luis Marín

Además, la madre de Alexa alzó la voz para comentar que ha recibido amenazas y una campaña de odio hacia ambas, lo que en ellas y en su familia se ve reflejado como paranoia, “Mi mamá que es una señora y me habla llorando, preocupada porque las amenazas son diario a toda hora, por teléfono, redes sociales. Ya es una paranoia. Cuando Alexa necesita salir tiene que ir con alguien siempre, me da pánico que vaya sola. Incluso ella está tomando sus clases en línea”, indicó.

Ginny Hoffman se defiende de las críticas

Por último, la hermana de YosStop habló de las críticas que ha recibido y sentenció, “es más fácil culpar a otra persona, entonces todo se ha vuelto hacia mi contra y contra viento y marea, lo que afecte a mi persona; lo que me importa es Alexa y lo que me importa es que ella salga adelante”.

“Yo ruego a Dios que esto termine pronto, porque durante todo el proceso ha sido esta lucha. Uno piensa que cuando un juez declara culpable, dijimos ‘okay lo demostramos’ (pero) ha sido peor cuando ya hay una autoridad que dice que el hombre cometió los hechos”, concluyó.