Héctor N: Daniela Parra contradice a su hermana; asegura que su papá fue absuelto por el delito de abuso

A través de sus redes sociales, Daniela Parra insistió en que, a diferencia de lo que dijo la defensa de su hermana, a su papá solo le resta ser juzgado por el delito de corrupción de menores.

La tarde de este jueves 11 de mayo se determinó la situación jurídica del actor Héctor ‘N’, quien quedó preso en el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México debido a que fue hallado culpable por corrupción de menores.

Alexa Hoffman y su abogada Olivia Rubio realizaron un live en Instagram, luego de que su defensa del actor declaró ante varios medios de comunicación que su cliente había sido absuelto de los siete delitos sexuales que tenía en su contra y solo faltaría ser absuelto de corrupción de menores.

Sin embargo, Olivia Rubio mencionó que en realidad el juez determinó sumar todo como corrupción de menores: “de los hechos y pruebas se acredita que Alexa había sido víctima por parte de su padre desde los 6 y hasta los 14 años de múltiples abusos sexuales, que no se podía determinar si eran 7, 20 o 200, así lo dijo literalmente, y al no poderse determinar si había sido 7, 20 o 200, el tipo penal que mejor cubría todas estas conductas es el tipo penal de corrupción de menores agravado por la relación. Y cómo este delito comprende todos los hechos de abuso, no iba condenar por cada uno de los hechos de abuso, sino en conjunto con corrupción”, aseguró Rubió.

Daniela Parra contradice lo dicho por la abogada de su media hermana

Luego de salir audiencia Daniela Parra ocupó sus historias de Instagram para mostrar lo alegre que se siente por su padre debido a que la abogada de Héctor ‘N’ fue absuelto de los 7 delitos de abuso sexual.

“Amigos cómo están pues venimos saliendo del Reclusorio y como era de esperarse mi papá fue absuelto en su totalidad por los supuestos abusos delitos sexual que estaban en su contra. Fue absuelto totalmente como ustedes saben mi papá está ahí por dos delitos por abuso sexual y corrupción de menores, el abuso sexual quedó absuelto en su totalidad y ahora solo queda un delito por supuesto corrupción de menores y eso se va resolver el 18 de mayo, pero son buenas noticias amigos, estamos a la mitad del camino, pero estamos completamente seguros que la verdad está de nuestro lado, que Dios está en nuestro lado y que mi papá saldrá caminando por esas puertas muy pronto”, comentó.

Tras el comunicado que lanzó la abogada Olivia Rubio, Daniela Parra no se quedó callada y respondió con un fuerte mensaje en sus redes sociales: “cada quien puede decir lo que quiere, cada quien se rasca con sus propias uñas, pero la realidad es que la verdad está saliendo a luz y nosotros no nos vamos a cansar esta que mi papá salga por esas puertas pase lo que pase. Entonces que digan lo que quieran, que la verdad está de nuestro lado y de la justicia divina nadie se escapa entonces es lo único que tengo que decir al respecto, gracias”.

Daniela Parra sigue defendiendo a su padre Héctor N / Instagram: @dannielaprm / @ginnyhoffman_ / @alexaa.hoffman

Ginny Hoffman celebra la victoria de su hija, Alexa

Ginny Hoffman también reaccionó a través de sus historias de Instagram en donde colocó una fotografía de ella junto a su hija durante una marcha del 8 de mayo, ambos vestidas de color morado, dicha imagen la acompañó la canción Ella de Bebe, el cual es un himno feminista.

Además, celebró que se hizo justicia este jueves 11 de mayo: “¡Justicia! Lo lograste mi niña”, se puede leer en la fotografía.

Cabe señalar que los abogados de Héctor ‘N’ podrán apelar tras recibir la sentencia por el delito de corrupción a menores el próximo 18 de mayo.