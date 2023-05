Héctor N: ¿Hubo tráfico de influencias y por qué solo habría agredido a Alexa y no a Daniela?

Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman, explicó el contexto legal de Héctor N derivado de la absolución por el delito de abuso y la culpabilidad por el delito de corrupción de menores.

La abogada de Alexa Hoffman, Olivia Rubio, detalló para el programa Sale el Sol la situación legal de Héctor N, a raíz de que este jueves se absolviera por el delito de abuso sexual al acusado, no obstante, sí ha sido declarado culpable por el delito de corrupción de menores.

De acuerdo con la letrada, la abogada de Daniela Parra incurrió en desinformación hacia los medios de comunicación al solo dar a conocer una parte del veredicto, pues, “Héctor N es culpable por el delito de corrupción de personas menores de edad, agravado”.

Según Olivia Rubio, por este delito se establece una penalidad entre siete y doce años de prisión. Si bien, se desestimó el delito de abuso sexual, de acuerdo con la letrada, el delito de corrupción de menores “subsume” los hechos puntuales de abuso, pues estos se cometieron de manera continua, desde que Alexa tenía seis años hasta los catorce años. Asimismo, quedaron acreditados los hechos que refirió la víctima.

Héctor N fue hallado culpable por delito de corrupción de menores / Luis Marín / Instagram: @hectorparrag

¿Hubo tráfico de influencias en el caso de Héctor H?

Por su parte, Olivia Rubio detalló que la contraparte, Samara Díaz, abogada de Daniela Parra, dio a conocer información parcial “diciendo solamente que lo habían absuelto por los delitos de abuso sexual que no se habían cometido y eso es completa y absolutamente mentira, el juez dijo que estaban acreditados los hechos que había narrado la víctima.”

Así detalló la situación legal del acusado la abogada Olivia Rubio

Asegura Olivia Rubio que no hubo corrupción ni tráfico de influencias, lo que sí ha existido es desinformación de parte de la abogada de Daniela Parra y ella misma. Expresa la letrada que lo que Alexa Hoffman ha dado a conocer lo han acreditado frente al juez.

En cuanto al papel de Sergio Mayer en el caso de Héctor N, Rubio reveló que ella conoció a Alexa Hoffman por Sergio Mayer y la letrada fue quien le informó a Mayer que Héctor N había sido detenido. Admite la abogada que nunca se imaginó que Sergio Mayer daría a conocer esa información a los medios.

De acuerdo con la abogada de Alexa Hoffman, la abogada de Daniela Parra incurrió en dar información a medias / Facebook: Héctor Parra

Aprovechó para aclarar que Giny Hoffman no tuvo corresponsabilidad en el caso, pues, en cuanto se enteró de que su hija había sido vulnerada, la alejó de Héctor N y atendió la salud emocional y física de Alexa Hoffman.

¿Por qué Héctor N solo vulneró a Alexa y no a Daniela a pesar de convivir con ambas?

Olivia Rubio asegura que no hay patrones de comportamiento específicos que tengan que cumplir los agresores. Según la letrada, los agresores solo agreden a las víctimas que ven más vulnerables. Asegura Rubio que Héctor N declaró que él no sería capaz de agredir a Daniela Parra pues su mamá es abogada: “¡cómo iba a agredir a Daniela cuando su mamá era abogada!” Detalla Rubio que así dijo textual Héctor N.

Según la abogada de Alexa Hoffman, el agresor elije a la persona más vulnerable del núcleo que tiene cercano. Estos delitos se llaman “de oculta realización”, es decir, que el agresor espera a que no haya otras personas para agredir, no lo hará en medio de un parque o una plaza, lo hará cuando no haya testigos.

Abogada de Alexa Hoffman detalló cómo operan los agresores / Instagram: @hectorparrag / @alexaa.hoffman

Asimismo, Rubio explicó que el próximo 18 de mayo se realizará una audiencia de individualización de sanciones en la que se presentarán pruebas. El juez deberá dictar la sanción, que puede ir de siete a doce años y de mil a dos mil quinientos días multa. No obstante, la contraparte puede apelar y tiene tres días para realizar dicha apelación.

¿A quién debería creerse? ¿A Alexa Hoffman o a Daniela Parra?

De acuerdo con la letrada Olivia Rubio, no hay inocentes en la cárcel y, en el caso de Héctor N, Alexa Hoffman ya acreditó los hechos ante el juez. En ese sentido, el acusado es culpable del delito de corrupción de menores, de acuerdo con el juez.

Se pregunta Rubio cómo van a sostener Daniela Parra y su defensa la inocencia de Héctor N y la letrada responde que no hay personas inocentes en prisión: “no hay personas declaradas inocentes, que un juez haya dicho que son inocentes, dentro de prisión”.

Asimismo, adelantó que, en los próximos días van a tener por escrito la sentencia en la que se indicará que Héctor N es declarado culpable por el delito de corrupción de menores.