Héctor N: ¿qué es la corrupción de menores y cuántos años de cárcel son?

Hector ’N’ fue denunciado por su hija Alexa Hoffman por abuso y este jueves, la defensa del actor mencionó que ya fue absuelto de 7 delitos sexuales, restando el de corrupción de menores, contrastando así la versión de la abogada de la presunta víctima, quien dice que el actor ya fue declarado culpable por este delito

El jueves 11 de mayo, Daniela Parra y su abogada declararon en medios de comunicación que Héctor ’N’ había sido absuelto de los siete delitos sexuales en su contra y restaría el cargo de corrupción de menores.

“Mi papá fue absuelto en su totalidad por los supuestos abusos delitos sexual que estaban en su contra. Fue absuelto totalmente; como ustedes saben mi papá está ahí por dos delitos por abuso sexual y corrupción de menores, el abuso sexual quedó absuelto en su totalidad y ahora solo queda un delito por supuesta corrupción de menores y eso se va resolver el 18 de mayo, pero son buenas noticias amigos, estamos a la mitad del camino, pero estamos completamente seguros que la verdad está de nuestro lado, que Dios está en nuestro lado y que mi papá saldrá caminando por esas puertas muy pronto”, indicó Daniela.

Daniela Parra sigue defendiendo a su padre Héctor ‘N’, dijo que su papá fue absuelto de 7 delitos y aún restaría saber lo de corrupción de menores / Instagram: @dannielaprm

Sin embargo, en contraste, la defensa de Alexa Hoffman dio a conocer a través de un comunicado y una transmisión en vivo en redes sociales, que Héctor ’N’ había sido declarado culpable por corrupción de menores al reclasificarse los delitos y compilarse con este término, luego de que la joven lo denunciara por presunto abuso, “de los hechos y pruebas se acredita que Alexa había sido víctima por parte de su padre desde los 6 y hasta los 14 años de múltiples abusos sexuales, que no se podía determinar si eran 7, 20 o 200… y al no poderse determinar si habían sido 7, 20 o 200, el tipo penal que mejor cubría todas estas conductas es el tipo penal de corrupción de menores agravado por la relación. Y cómo este delito comprende todos los hechos de abuso, no iba condenar por cada uno de los hechos de abuso, sino en conjunto con corrupción”, explicaron.

En conclusión, ambas partes concuerdan en que Héctor ’N’ permanecerá en la cárcel hasta que el 18 de mayo, las autoridades determinen qué pasará por el delito de corrupción de menores.

Héctor ’N’ sería culpable de corrupción de menores ¿qué podría pasar?

Según el Artículo 201 del Código Penal Federal de México, una persona que incurre en corrupción de menores es aquella que “induzca, procure, facilite u obligue a un menor de 18 años de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narc*ticos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos”.

El mismo documento oficial dice que la pena que podría pagar una persona culpable de corrupción de menores es de 5 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa.

Además, el Artículo 203 menciona que si la persona tiene un parentesco por consanguinidad, afinidad o habite en el mismo domicilio de la víctima, la pena sería de 10 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa.

Sobre los años de cárcel que Héctor ’N’ podría enfrentar, la abogada de Alexa Hoffman mencionó en una transmisión en vivo que serían 10 años con 5 meses, aunque aún se desconoce la sentencia y esto se podrá saber el próximo 18 de mayo.