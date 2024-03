Héctor N: Sergio Mayer opina sobre la posible liberación del actor

El pasado 28 de febrero, se realizó la audiencia de apelación en el caso de Héctor N, quien hace unos meses fue condenado a diez años y seis meses de prisión por supuesta corrupción de menores en contra de su hija, Alexa Hoffman.

De acuerdo con Daniela Parra y Samara Ávila, hija y abogada del actor, respectivamente, existe una posibilidad de que Héctor sea absuelto del delito o, al menos, se le reduzca la sentencia.

“Vamos a esperar la resolución. Hoy no fue resuelto todavía. Nos van a tardar tres días... a más tardar, el (próximo) lunes estaríamos con la sentencia” Samara Ávila

Checa: ¿Héctor N podría salir libre? Abogada del actor espera que sea absuelto de su condena

Durante un encuentro con los medios, tanto Daniela como la representante legal destacaron que el imputado tuvo la oportunidad de declarar ante las autoridades y mostrar las evidencias que comprobarían su inocencia.

En medio de todo esto, la prensa buscó la opinión de Sergio Mayer. Recordemos que el exparticipante de La casa de los famosos México siempre se ha mantenido del lado de Alexa y su madre, Ginny Hoffman.

Incluso, el también productor llegó a confesar en su momento que la joven lo buscó para que la asesorara en el caso. De igual modo, ha criticado el apoyo incondicional que le ha dado Daniela a su padre: “No porque a ti no te haya pasado, quiere decir que a tu hermana tampoco”.

Sergio Mayer siempre apoyó a Alexa Hoffman / Instagram: @sergiomayerb

¿Sergio Mayer ya cree en la inocencia de Héctor N?

Mediante un encuentro con los reporteros, Sergio Mayer aseguró que hizo lo correcto al solidarizarse con Alexa, pues considera que se presentaron los “elementos suficientes” para demostrar que Héctor N sí la agredió en su momento.

“Yo no tuve ninguna intervención. Yo solamente ayudé a una víctima de violencia. A mí no me tocaba juzgar si era real o no. Ella presentó los elementos y un juez determinó que había elementos suficientes para darle sentencia ya no a un presunto, sino a un abusador de menores” Sergio Mayer

Sobre el motivo por el que la parte acusatoria no acudió a la reciente audiencia de apelación, el actor señaló que desconocía las razones. Incluso, refirió que las vio por última vez hace unos tres meses para desayunar.

También puntualizó que no le afecta o beneficia si Héctor N es liberado, pues reiteró que lo único que hizo fue “ayudar a una víctima” y no es su deber dictaminar si el presunto culpable debe ser absuelto o no.

Te recomendamos: Héctor ‘N’ sigue dirigiendo y actuando, pero en prisión, revela Daniela Parra

Sergio Mayer critica la manifestación por la liberación de Héctor ‘N’

Durante la conversación, se mostró molesto ante la manifestación a favor de la liberación de Héctor N, cuando hace poco hubo otra protesta para que se hiciera justicia por una niña que fue agredida.

“Por un lado, hay gente manifestándose para que se haga justicia por una niña que fue molestada sexualmente, y por el otro hay ‘manifestaciones’ para que dejen libre a una persona que ya fue juzgada y sentenciada por lo mismo”, indicó.

Para finalizar con el tema, afirmó que las autoridades ya dictaminaron la culpabilidad de Héctor N y él no tuvo “nada que ver” con la condena que le impusieron.

Mira: Brenda Zambrano finalmente revela si Guty Carrera la maltrató físicamente durante su noviazgo