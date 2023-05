Héctor Soberón pierde juicio de paternidad y ahora le exigirán la manutención que no ha dado en 13 años

Brigitte Karen Rivera, de 31 años, demandó al actor, de 58, en 2016, por supuesta violación y reconocimiento de paternidad.

Fue en 2016 cuando te dimos a conocer en exclusiva para TVNotas que Brigitte Karen Rivera Viruega, de 31 años, interpuso una denuncia en contra de Héctor Soberón, de 58, por presunta violación y haber tenido un hijo con él.

Luego, en agosto de 2022, te informamos que el actor no quiso hacerse la prueba de ADN, bajo el argumento de que únicamente lo haría en EU, y ahora después de siete años de no asistir a las audiencias, la jueza determinó que Héctor es el padre del menor, Iker, de 13. Palticamos con Brigitte y esto nos dijo:

-¿Cómo te encuentras, luego de enterarte que ganaste la demanda?

“Me siento muy tranquila y contenta, sobre todo me siento bien por mi niño, él es quien realmente me importa y como dicen por ahí: ‘Los niños no tienen la culpa de nada’; pero también porque yo no quedé como mentirosa, siempre dije la verdad”.

Ella aún no sabe si el pequeño decidirá conocer a su padre y convivir con él. / Luis Marín

-¿Cómo fue que te avisaron?

“El lunes 24 de abril me avisaron que salió la sentencia y en cuanto me dijeron que todo había salido a favor de mi hijo, me puse muy feliz y enseguida le conté a Iker. Gracias a Dios que todo estuvo de nuestro lado”.

-Cuéntanos cómo se lo dijiste a tu pequeño Iker...

“Primero le enseñé la sentencia con los documentos que me mandó el licenciado y mi hijo los revisó, los leyó y le enseñé todo lo que ha dicho el licenciado, y me dijo: ‘Gracias, mamita, por haber hecho las cosas bien’”.

-¿Cuál fue la reacción de tu hijo?

“Cuando le di la noticia la expresión de su carita fue de impacto y a la vez se puso contento, fueron muchos sentimientos encontrados en su cabecita, pero lo que te puedo decir es que mi niño sabrá qué hacer cuando tenga a su papá enfrente, él ya está grandecito para decidir si quiere convivir con él o no”.

Se declaró a Héctor como padre del menor, debido a que el actor no quiso hacerse la prueba de ADN y no acudió a sus citas con la jueza / Luis Marín

-¿Y qué te ha dicho el niño?, ¿quiere convivir con él?

“Al principio, Iker decía que quería conocerlo, pero cuando comenzó a ver que Héctor es muy grosero y déspota con él, se ha confundido mucho y emocionalmente no está bien mi hijo, pero si él lo quiere ver más adelante, yo no se lo negaré”.

-¿Estás preparada para que tu hijo lleve el apellido Soberón?

“Sí estoy preparada, pero más que nada me siento tranquila, porque mi niño necesitaba saber su identidad y ya no seguir como estaba antes”.

-¿Te duele ver que tu hijo no tiene la parte afectiva de su padre?

“Sí me duele, pero por mi hijo; sin embargo, ya será cosa de Héctor que no quiera comportarse como un padre y sé que la conciencia no la tiene tranquila, aunque no lo demuestre ante las cámaras”.

El pequeño Iker ha tenido una vida feliz al lado de su mamá / Luis Marín

-En todo este tiempo, ¿has recibido alguna llamada de Héctor?

“No, no he tenido contacto con él desde hace mucho tiempo, pero estoy segura de que ya está notificado sobre esta sentencia y seguramente no quiso hacer nada para que la noticia no se hiciera tan pública de que mi hijo llevará su apellido, pero yo sí quiero que los medios conozcan la sentencia y se den cuenta de que yo no mentí”.

-¿Cómo quedará el nombre oficial de tu hijo?

“Ahora el nuevo nombre de mi hijo será Miguel Iker Lutzen Soberón Rivera, y el nombre actual se quedará resguardado junto con el acta de nacimiento que tiene ahorita, y espero que pronto la tengamos”.

-¿En esta nueva acta de tu hijo tendrá que firmar Héctor?

“No, no será necesaria la firma de Héctor para agregar su apellido al acta de mi hijo, porque ya se llevó un juicio de reconocimiento de paternidad y automáticamente saldrá la nueva acta de nacimiento con todo actualizado, ante el juzgado”.

Luego de guardar silencio durante 7 años, Brigitte denunció por la vía penal a Héctor Soberón por supuesto rapto y abuso, y para buscar verificar que es el padre de su pequeño. / Luis Marín

-¿Qué sucederá después de tener el acta en tus manos?

“Después de tener el acta de nacimiento en mis manos, seguiré por el retroactivo de la pensión alimenticia, liquidación del retroactivo y, de hecho, la jueza me pidió sacar mi tarjeta de débito para que medepositen la pensión, y ya la tengo”.

-¿Hasta dónde piensas llegar legalmente?

“Pienso llegar hasta las últimas consecuencias, pero también me gustaría que Héctor entre en razón y que pueda convivir con su hijo y, por supuesto, terminar en buenos acuerdos”.

-¿Cómo te encuentras económicamente?

“Trabajo de modelo para sacar adelante a mi hijo y también estoy en la parte de ventas con mi mamá, pero lo padre es que todo el tiempo mi hijo está conmigo”.

-¿Y anímicamente?

“Antes me sentía muy mal, porque duré siete años con este proceso; sin embargo, me siento mucho más tranquila con esta gran noticia”.

-¿Qué mensaje le mandas a Héctor?

“Lo único que le quiero decir es que él sabe lo que hizo y lo sabe muy bien, y que todo lo que dijo es mentira, pero confío en el karma y ojalá recapacite,porque no creo que le guste que le hagan lo mismo a alguien de su familia”, finalizó.