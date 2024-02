Helena Rojo y los recuerdos que dejó en nuestros corazones antes de partir en TVNostalgia

Seguimos conmocionados con la inesperada noticia del fallecimiento de Helena Rojo. Muchos de nosotros crecimos viéndola en las telenovelas, deslumbrados por su porte, elegancia, belleza y gran capacidad actoral.

TVNotas guarda un gran recuerdo de esta diva a quien conocimos en su parte humana, como una madre amorosa con sus hijos y nietos, como una actriz enamorada de su trabajo y como mujer que, sabiéndose hermosa, esperaba llegar de manera natural a la vejez y sin necesidad de acudir a cirugías estéticas (“no quiero verme en el espejo y no reconocerme”).

Regresamos al baúl de los recuerdos y encontramos dos entrevistas realizadas en 1995 y 2007. Helena Rojo nos mostró a una persona con los pies en la tierra, sin darse aires de diva, aun cuando lo era.

Una mujer con una gran sencillez (“la fama es como una enfermedad que nos da y se nos quita”) y con una filosofía de vida que a veces olvidamos: “lo importante es vivir la vida lo mejor posible, aunque cueste trabajo”. Te dejamos algunos extractos de estas entrevistas para que conozcas a ese gran ser humano que era Helena Rojo.

Archivo TVNotas

Checa: Fallece la primera actriz Helena Rojo a los 79 años tras perder la batalla contra el cáncer

En 2007, Helena Rojo nos decía: “Soy la misma mujer en mi casa, en los foros y en la calle”

-El adjetivo de ‘diva’ va acompañado de belleza, talento, éxito, y usted posee todas esas cualidades…

“Yo no me considero diva. Soy una mujer de lo más normal y natural que pueda haber. Esto puede ser porque tengo una contradicción con la fama y es algo que he ido observando con conciencia. Te repito, me gusta mi trabajo, pero la popularidad no siempre, ya que el exceso de atención hacia una figura pública En algún lugar no es cómodo. Quizá por lo mismo uno trata de buscar privacidad para guardarse un espacio. Yo ya pasé la edad del escándalo, pero a estas alturas no tengo nada que hacer al respecto”.

-Eso es muy importante, pero tampoco se olvida de lucir elegante

“Soy una mujer común y corriente. También me he visto de jeans y camisetas, no pensaran que todo el tiempo me pongo trajes de noche o de cóctel. Me han preguntado si soy varias Helenas, pero no es así. Soy la misma mujer en mi casa, en los foros y en la calle. La única diferencia es que, en el foro, interpreto a un personaje. Por supuesto que en la intimidad del hogar estoy más relajada, no existe el miedo a ser juzgada. Ya sabes, en algunas novelas puedo ser muy mala, en otras fría, pero también demasiado humilde y no creo que ninguno de estos papeles se parezca a mí”.

-Hoy en día ¿Qué hace usted en su tiempo libre?

“Hoy sería hermoso levantarme tarde, pero nunca puedo hacerlo coma siempre hay algo que hacer; y me dedico a mí misma. Leo textos de superación, veo la televisión, visito a mis hijos y nietos. Estoy al tanto de sus cumpleaños, aunque no soy buena para la cocina y reconozco que no es lo mío”.

Archivo TVNotas

No te pierdas: Famosos reaccionan a la muerte de Helena Rojo

En 1995, nos dijo que el mayor sacrificio que hizo por su carrera fue descuidar a su familia

-¿Qué sacrificios ha tenido que hacer por amor a tu carrera?

“Descuidar a la familia, no estar con ellos el tiempo que uno quisiera, no disfrutar los momentos más importantes”.

-¿Alguna vez se le ha partido el corazón por no poder estar con sus hijos debido a su trabajo?

“Sí, muchas veces los niños lo necesitan a uno, por ejemplo; esperan que el Día de la Madre esté uno en el festival escolar y muchas veces no llega uno. O pasar con su madre una Navidad, pero resulta muy difícil, porque anda uno trabajando y tiene que relegar la responsabilidad a otra persona para los regalos, la cena y ese tipo de cosas. Muchas veces, al pensar se me parte el corazón y digo: ‘Ahorita debería estar con ellos y ni modo, estoy trabajando’”.

Mira: Helena Rojo, plena y trabajando, responde si le gustaría que su último aliento sea arriba de un escenario

Instagram