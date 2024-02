Hermano de Ana Bárbara acusa a la pareja de la cantante de supuestamente maltratar a sus sobrinos

Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, realizó fuertes declaraciones y acusaciones contra Ángel Muñoz, actual pareja de la cantante.

Recordemos que en agosto de 2023 se dio a conocer que Ugalde entabló una demanda contra su hermana reclamando la coautoría de canciones como “Lo busqué", “Niña mimada” y “Fruta prohibida”, entre otras.

Desde la disputa legal, ha surgido un aparente conflicto familiar y aseguran que la cantante de música regional mexicana se encuentra distanciada de algunos de sus integrantes. El distanciamiento también podría ser provocado por la relación amorosa que ella mantiene con Ángel Muñoz, con quien se comprometió en julio de 2020.

Francisco Ugalde ofreció una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, donde el también compositor expresó su descontento contra la pareja de su hermana.

Ugalde también responsabilizó a Muñoz del supuesto despido injustificado de parte del personal que ha trabajado para Ana Bárbara.

Supuestamente, Francisco Ugalde afirma que Ángel Muñoz tuvo el poder para prohibirle la entrada a los Estados Unidos, debido a que es un agente de migración.

"Él, siendo un agente de migración, me canceló la visa a mí. Canceló la visa de mi sobrino. Es decir, este muchacho ha cometido abusos tremendos contra mí, y otras cosas que te contaré más adelante. No puedo ir a Estados Unidos. Me quitaron mi visa de trabajo, mi visa de turista. Me cancelaron todo por este muchacho”.

El hermano de Ana Bárbara hizo fuertes declaraciones en contra de Ángel, ya que supuestamente abusa emocionalmente de sus sobrinos, al grado de que tuvo que hablar con las exparejas de la cantante para ponerlos al tanto de la situación.

Finalmente, Francisco Ugalde relató los presuntos maltratos que Muñoz comete contra los hijos de la cantante.

Francisco Ugalde

"Él quiere que todo sea recto. Deja a los niños castigados volteados a la pared durante dos horas. Tiene cámaras en la casa. Es algo muy fuera de serie. No he podido involucrarme más porque no me corresponde. Los niños tienen a sus papás, pero definitivamente es algo que ya desbordó. Mi mamá está muy triste. Miis sobrinos hablan llorando y no saben qué hacer”.