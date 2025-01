Hermano de Fofo se disculpa por zafarrancho, tras sentencia del influencer: “Yo siempre he respetado”

El pasado 29 de enero, Rodolfo ‘N’, más conocido en redes sociales como Fofo, fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión, luego de ser hallado culpable de feminicidio en grado de tentativa por golpear a una mujer en un centro comercial de Naucalpan.

Tras salir de la audiencia, Rodrigo Márquez y Xóchitl Alcaráz, hermano y madre del influencer, fueron interceptados por la prensa en busca de alguna declaración.

Ambos se negaron a hablar frente a las cámaras y Rodrigo hizo una señal obscena a los reporteros, algo que causó mucha indignación en redes sociales. Tras lo ocurrido, el joven emitió un comunicado para disculparse y explicar por qué actuó de esa manera.

Fofo Márquez / Redes sociales

Checa: Fofo y su pasado violento: revelan que mandaba a sus guaruras a golpear personas

Rodrigo Márquez, hermano de Fofo, pide perdón a la prensa, pero exige respeto

En su mensaje, compartido en su cuenta de Instagram, Rodrigo admitió que su actitud frente a los medios no había sido la mejor. Incluso, dijo comprender que los reporteros solo estaban haciendo su trabajo.

Rodrigo Márquez “A todos los amigos y colegas periodistas quiero pedirles una disculpa por el atracado del día de hoy. Yo siempre he respetado y admirado su trabajo. Al yo ser una persona con conocimiento en medios, sé perfectamente bien cómo funciona su trabajo”

No obstante, resaltó que, previo a saberse la sentencia de su hermano, había dejado claro que ya no daría ningún tipo de declaración, por lo que se siente decepcionado de que los medios estuvieran acosándolo a él y a su madre, quien aparentemente estuvo en riesgo de salir lesionada durante el zafarrancho.

“Lo que no pienso permitir es su acoso extremo hacia mi familia, al grado que casi aplastan y mi mamá y la tiran con tal de obtener su nota. Menos voy a permitir que se aprovechen de la vulnerabilidad para acosar a mi familia en un tema tan delicado”, expresó.

Y añadió: “Me decepcionó la actitud que tomaron hoy en contra de nosotros en un momento sumamente vulnerable”.

Fofo / Redes sociales

Te podría interesar: Potro Caballero revela detalles de su última conversación con Fofo antes de su detención ¿Qué le dijo?

¿Quién es Rodrigo Márquez, el hermano de Fofo?

El también influencer, Rodrigo Márquez pide que no lo juzguen o se burlen de él por los comportamientos que tuvo su hermano en el paso, pues su única intención siempre ha sido “compartir contenido de valor y aportar algo a la sociedad”.

“Las demás personas no me conocen. Me juzgan por relacionarme con algo que ni al caso. Los invito igual a tener más coherencia cuando inventan cosas de una persona solo por tratarse de un familiar”, puntualizó.

Para finalizar, reiteró que su vida no solo gira en torno al caso de Fofo y agradeció a toda la gente que lo ha apoyado en este momento tan complicado.

“Lo que haga o no de mi vida no les incumbe en absoluto y mucho menos lo pueden relacionar. Uno de mis múltiples trabajos es ser creador de contenido y lo disfruto mucho y mi comunidad lo sabe. Me conoce y me apoya”, concluyó.

Comunicado hermano de Fofo / Redes sociales

¿A cuántos años fue sentenciado Fofo?

A principios del 2024, se viralizó un video de Fofo golpeando a una señora, identificada como Edith, en un estacionamiento centro comercial de Naucalpan, luego de un incidente vial. La mujer fue hospitalizada por 20 días para recuperarse, ya que el Fofo de entonces 26 años es experto en artes marciales. Tras esto, y gracias a la presión en redes sociales, el influencer fue detenido en abril de ese año.

Si bien sus abogados intentaron que se le juzgara solo por lesiones, la Fiscalía decidió acusarlo de feminicidio en grado de tentativa, bajo el argumento de que las heridas de la víctima pusieron en riesgo su vida.

Pese a que Fofo tuvo la oportunidad de tener un procedimiento abreviado y obtener una sentencia de 11 años si se declaraba culpable, el joven rechazó esto, ya que, aparentemente, confiaba en que todo saldría a su favor. Frente a la decisión de Fofo y su familia, su abogado renunció pues quisieron optar por otra estrategia legal.

Rodrigo Márquez empezó una campaña en redes para pedir “justicia” por su hermano, pues afirmaba que su hermano jamás tuvo la intención de quitarle la vida a Edith, por lo que pedía que solo se le juzgara por lesiones.

Hace unos días, Fofo fue hallado culpable de feminicidio en grado de tentativa y el pasado 29 de enero se le condenó a 17 años y seis meses de prisión. Ante esto, Edith, la agredida, dijo estar satisfecha. No obstante, admitió también tener miedo de las represalias que podría sufrir ella y su esposo a manos de Fofo y su familia.

Mira: Exabogado de Fofo explota ante veredicto con fuerte mensaje en redes