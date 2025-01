Víctima de Fofo teme por su vida tras sentencia; la familia del influencer explotó ante los medios

Este 29 de enero, el juez que llevó el caso del influencer Fofo dictó sentencia, estableciendo que el creador de contenido pasará 17 años y 6 meses en prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La condena se deriva del violento ataque que el 22 de febrero de 2024 perpetró contra Edith ’N’ en el estacionamiento de una plaza en Naucalpan, un acto que fue captado en video y que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La mujer que golpeó Fofo, Edith “N”, rompe el silencio tras la audiencia en la que lo sentenciaron a prisión

Luego de conocer la sentencia, la víctima de Rodolfo N, Edith ’N’ ofreció unas conmovedoras declaraciones a los medios de comunicación, donde expresó el profundo miedo que siente por su seguridad. La víctima admitió que su temor creció tras el comportamiento intimidatorio que experimentó durante la audiencia, cuando la madre de Fofo, la señora Sandra Xóchitl, quien dice, la miró de manera amenazante.

“Me vi intimidada en la audiencia por su mamá, en la manera en que me vio, y tengo miedo por mi vida. Si le llega a pasar a mi familia algo o a mi esposo, directamente a ellos los señalo como responsables. Todavía no puedo salir sola a ningún lado, tengo que salir siempre acompañada”, aseguró Edith entre lágrimas y visiblemente afectada.

La mujer también compartió que aún no ha sido capaz de enfrentar a Fofo debido al trauma psicológico que está viviendo tras el ataque.

“Termina el proceso con terror. Tengo mucho miedo. Sentí que no hay arrepentimiento, que no está ubicado en lo que está viviendo”, añadió sobre lo que pasó en esta audiencia de sentencia donde además, indicó que tuvo que sacar a su familia del país por miedo a represalias.

Fofo va a pasar 17 años y 6 meses en prisión / Redes sociales

Zafarrancho con la familia de Fofo en audiencia de sentencia

Al salir, la familia del influencer no quiso dar declaraciones, pero protagonizaron un zafarrancho en donde el hermano de Fofo insultó a la prensa al querer proteger a su mamá de los cuestionamientos al verse acorralada por las cámaras.

Luego de las palabras hacia la prensa, la familia de Fofo se retiró sin referirse al tema.

Durante la audiencia se les vio serios, esperando que se le dictara la sentencia al influencer que es de 17 años, 6 meses de prisión.

