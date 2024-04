Hermano de Fofo habla de la detención del influencer: “No apruebo sus acciones”

Rodolfo ’N’, mejor conocido como Fofo en redes sociales ha dado de qué hablar luego de que hace unos días fue detenido y vinculado a proceso por irse contra una mujer luego de un percance automovilístico.

La controversia que ha generado el caso ha provocado que la familia del influencer reciba críticas en redes sociales y más luego de que la mamá del influencer le mandara una carta a la afectada ofreciendo disculpas.

En medio del escándalo, Rodrigo Márquez, hermano del influencer reapareció con una petición para los internautas que se han dedicado a opinar sobre el caso.

Checa: Abogado de Fofo relata cómo es la vida del influencer en prisión ¿Cómo se encuentra?

Fofo está vinculado a proceso por agr3dir a una mujer / Captura de pantalla Milenio/ Instagram: @c4jimenez

Rodrigo Márquez defiende a su familia luego del comportamiento de su hermano

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo subió un video donde dice que será el único pronunciamiento público que tendrá sobre lo que está sucediendo con Fofo y se disculpó con la víctima.

“Hay una situación que me tiene sumamente triste que son los comentarios que me han hecho estos últimos días. Son comentarios que nunca me había tocado escuchar o leer hacia mi persona, hacia mi s3xual1dad y me parece también una locura que en pleno siglo XXI lleguen personas a decirme ciertos insultos”, comenzó a decir.

“Yo decido sobre mi s3xual1dad abiertamente y creo que no tengo por qué estar pasando por una situación como esta. Incluso hay mujeres feministas que también han venido a insultar mi orientación sexual. Yo me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBT. No me da pena en lo absoluto”, agregó.

Mira: Tras infidelidad, Adianez Hernández planea casarse con Augusto Bravo ¡en secreto!

Según Rodrigo, él ha sido criticado por continuar con su vida normal pese a lo que está pasando con su hermano: “Ofrezco una disculpa de todo corazón a la señora Edith y a toda su familia. Como ya vieron, también hubo una carta de disculpas de mi madre hacia Edith. Lamento mucho que les haya tocado vivir eso. No tiene justificación alguna”, reconoció.

Además, defendió la educación que le dieron en casa, misma que dice no es para nada como la que mostró su hermano en esta ocasión: Es una situación que me parte el alma, que es muy triste, que me está tocando vivir, que es desgastante para mí y para toda mi familia… estoy preocupado por mi mamá, estoy preocupado también por mí porque esto ha llegado a tanta gente, a tantos medios que esto ya parece un circo mediático”.

“Yo no apruebo las acciones de mi hermano. Yo no justifico aquí lo que hizo. Lo único que les voy a decir es que no voy a dar más detalles del tema, porque esto es tema de la Fiscalía, de los abogados, de los jueces, de la familia de la señora Edith y de mi familia”, finalizó.

No te pierdas: Sandra Itzel, entre lágrimas, denuncia que Adrián Di Monte entró a su casa; él responde