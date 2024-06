Hermano mayor de Ángela Aguilar reacciona a su romance con Nodal

Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, quien no ha tenido la mejor relación con su famoso papá, reapareció ante los medios y no pudo evitar los cuestionamientos sobre la nueva relación de su hermana Ángela.

En una reciente entrevista, Emiliano Aguilar opinó acerca de la mediática relación de su hermanita menor.

“A mi hermana le deseo lo mejor. No voy a negar que hay personas que me mandan mensajes a mí a Instagram (atacando) cuando yo la neta no tengo nada que ver con esto. Yo estoy la verdad muy enfocado en lo mío nomás. Pero sí, le deseo lo mejor. Le deseo que esté bien”, dijo.

Christian Nodal y Ángela Águilar han derrochado amor en el escenario / Captura de pantalla

Asimismo el joven dijo que no ha tenido nunca una conversación con el novio de su hermana y únicamente lo conoce como artista. “La primera vez que conocí a Nodal fue hace mucho cuando empezaba a abrir los shows para mi papá, pero desde ese entonces yo no he hablado con él”, reveló.

Emiliano Aguilar se deslinda de la Dinastía Aguilar

El joven dejó atrás los problemas con la ley y desde hace tiempo está trabajando en su proyecto musical.

Sin embargo, Emiliano no quiere seguir los pasos de su famosa familia que son un referente del regional mexicano. Él está incursionando en el rap.

“Lo que quiero enseñar con esta música que estoy haciendo es que yo la verdad vengo de otro mundo. Quiero identificarme con el barrio, o sea, con la gente que sí batalla mucho, que no tiene muchos recursos porque son mis amigos, son la gente con la que yo me he juntado. Son vivencias”, indicó.

Igualmente mencionó que aunque es claro que él no ha recibido el mismo apoyo que sus hermanos en su carrera musical, él se alejó de su papá no porque “no le quiera hablar” sino porque quiere hacer su proyecto por él mismo. “Yo quiero triunfar yo solo. Yo quiero demostrarme a mí mismo que yo sí puedo solo”, concluyó.

