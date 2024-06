Hija de Benito Castro dice la verdad sobre el distanciamiento de su papá y Paco Stanley ¿es real la serie?

¿Qué hay detrás del distanciamiento entre Benito Castro y Paco Stanley? La hija del reconocido actor y comediante rompe el silencio en medio de la polémica desatada por la serie ‘¿Quién lo m4tó?’ De Amazon Prime, revelando detalles sobre lo ocurrido en aquellos días y desmintiendo algunas versiones que dice, fueron ficcionadas.

En medio del revuelo generado por la serie que retrata el as3sinato del popular conductor Paco Stanley, la hija de Benito Castro, Debbie Castro, ha decidido hablar sobre los eventos narrados en la producción y la relación que esto tiene con la realidad.

Debbie Castro, en una entrevista en el programa ‘De primera mano’, reaccionó a la serie y aclaró varios puntos controversiales. Según Debbie, si bien la serie destaca por su calidad de producción, considera que se trata de una dramatización exagerada de los hechos.

Benito Castro y Paco Stanley eran amigos / YouTube

“Ya la vi y yo lo que les puedo decir es que es una producción muy bien lograda en cuanto a escenografía, maquillaje, vestuarios, música y demás, pero creo que es muy ficcionado”, indicó.

Debbie dijo que en las partes donde salía su papá, no podía hacer otra cosa más que reírse porque se dio cuenta que no habían pasado los hechos como se contaron: “Creo que ponen a todos, desde Gil, hasta mi papá y Brenda en una situación medio incómoda y lo que me a tocado a mí, lo que he visto referente a mi papá, pues no, toda la historia desde que comienza yo me reía con mi marido y le decía: ‘Error, error, error’”.

Así fue como Benito Castro y Paco Stanley se alejaron ¡no todo pasó como en la serie!

Uno de los momentos más destacados de la serie es aquel en el que se narra que Benito Castro sufrió una supuesta s0br3dosis durante una reunión en la que también se encontraban Paco Stanley y Mario Bezares. Sin embargo, Debbie desmiente esta versión, afirmando que su padre no cayó en el hospital ni se alejó de Paco Stanley por dicho motivo.

“En ese evento donde salgo como con 30 años más, porque en ese entonces yo era una niña, mi papá no cayó en el hospital y no dejó de estar con Paco. A mi papá le surgió la oportunidad de estar con la güereja y le dijo a Paco: ‘Déjame ir’”, explicó Debbie.

De acuerdo con la versión de la hija de Benito Castro, su padre tuvo diferencias con el dueño de Televisa en aquel entonces, Emilio ‘el Tigre’ Azcárraga, lo que lo llevó a considerar otras oportunidades laborales que le implicaban ya no estar con Paco: “Ya tenía una situación complicada con ‘el Tigre’ Azcárraga, eso sí es cierto, que lo habían puesto en el congelador un año y él dijo: ‘No dejes que me corran, deja irme yo, me salió este proyecto y lo quiero hacer’”, afirmó.

En relación a la escena en la que se muestra a Benito Castro siendo presionado por Paco Stanley para consumir sustancias ilícitas, Debbie aclara que si bien su padre había recibido recomendaciones médicas para dejar de consumir alcoh0l y sustancias prohibidas debido a problemas de salud, la situación no fue tan dramática como se muestra en la serie. “Coincidió con que le creció el hígado tres puntos y el médico le dijo: ‘Tú ya no puedes enfiestarte, no puedes tomar, te tienes que portar bien, porque estás al borde de una enfermedad, de una cirrosis’. Entonces mi papá dijo: ‘Me retiro del rock & roll y así fue, no es tan aparatoso como lo hicieron ver en la serie’”., puntualizó.

De esta manera, Debbie Castro da una versión diferente de los eventos narrados en la serie, desmintiendo algunas situaciones dramatizadas y aclarando la verdadera relación entre su padre, Benito Castro, y el fallecido Paco Stanley.

Ahora falta saber la opinión de Paola Durante ya que su capítulo salió esta semana.

