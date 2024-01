Hija de Biby Gaytán recrea un look de su mamá en los 90; el resultado es impresionante

La influencer mexicana Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, sorprendió a sus seguidores al recrear el icónico look de su madre en los años 90, cuando era la sensación del momento.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la joven de 24 años mostró el proceso para maquillarse y peinarse como su madre en la época en que era una de las actrices más populares de la televisión mexicana.

Capetillo utilizó los mismos colores de sombras, labial y blush que su madre solía usar en los años 90, además de recrear el peinado con trenza en forma de diadema que la hizo famosa.

Este fue el look que recreó Alejandra / Instagram

Puedes ver: Sergio Andrade reaparece hospitalizado en España por grave enfermedad; su hija pide respeto

Ale utilizó sombras y delineadores en tonos neutros para sus ojos, y un labial en color rosa claro para sus labios. También se colocó una trenza en forma de diadema, un peinado que Biby Gaytán popularizó en los años 90.

Biby Gaytán y su hija Alejandra Capetillo como dos gotas de agua

El video de Alejandra rápidamente se viralizó en redes sociales, y recibió miles de comentarios de sus seguidores. Muchos de ellos coincidieron en que la joven es igual de bella que su madre.

“Es idéntica a ti”, “La misma belleza”, “Dos mujeres hermosas”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Mira: TV Azteca anuncia nueva telenovela y reality; ¡dará pelea por el rating!

¿Qué opina Biby Gaytán del video de su hija donde recrea uno de sus looks?

Biby Gaytán reaccionó al video de su hija. La actriz escribió un mensaje en el que expresó su sorpresa al ver que lucían muy parecidas y le agradeció ese homenaje.

El parecido con su mamá es impresionante / Instagram

Checa: Selena Gomez admite que su cuerpo ha cambiado y sin miedo y con orgullo lo aplaude: “Está bien ser yo misma”

“Mi vida hermosa. Me hiciste retroceder 30 años en el tiempo. Hasta yo me sorprendí con el parecido, sólo que tú, para mí, eres perfecta. Nadie como tú. No hay un sólo día que no piense en ti”, escribió Biby Gaytán, pues recordemos que desde hace unos años, Alejandra reside en España y ha estado lejos de su familia.

El video es aún más divertido porque Nader, el novio de Alejandra aparece cantando el tema de su suegra ‘Mucha mujer para ti’, y ese detalle no fue desapercibido por la famosa así que escribió, “jajajaja Nadeeeerr! Está lo máximo”.