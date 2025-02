Alejandra Capetillo ¡alista los preparativos! Y comparte detalles de su boda en una espectacular hacienda

La relación entre Alejandra y Nader inició de manera espontánea en un bar en España en 2021, seguido por un encuentro en la casa de un amigo en común. La influencer recordó cómo al principio tuvieron dificultades para comunicarse, pero su interés mutuo los llevó a seguir en contacto.

“Fue en un bar, después en la casa de un amigo en común. Viniste conmigo y me dijiste: ‘Tú eres muy guapo. ¿Puedo llevar tu número?’. Y te dije: ‘Ahora no es el momento, otro día’”, recordó Nader con humor.

Desde ese momento, la pareja se volvió inseparable. La propuesta de matrimonio se hizo pública el 20 de julio de 2024, cuando Alejandra compartió un emotivo video en el que Nader, de origen libanés, se arrodilla para pedir su mano. Con un “sí" inmediato y una gran sonrisa, la influencer aceptó la propuesta que ahora los llevará a unir sus vidas en una ceremonia que promete ser inolvidable.

Alejandra Capetillo: Esta es la lujosa hacienda donde unirá su vida a la de Nader Shoueiry

Alejandra Capetillo ha mantenido a sus seguidores al tanto de los preparativos de su boda, y recientemente compartió un vistazo de la espectacular hacienda donde celebrará su enlace matrimonial con Nader Shoueiry.

La influencer, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, reveló que la ceremonia tendrá lugar el 24 de mayo de 2025 en la Hacienda Zotoluca, ubicada en Apan, Hidalgo, a menos de dos horas de la Ciudad de México.

La influencer ha dejado entrever que la celebración combinará tradiciones mexicanas con elementos de la cultura libanesa de su prometido. Además, la locación elegida, la Hacienda Zotoluca, es conocida por su arquitectura colonial y paisajes espectaculares, lo que garantiza una ambientación romántica y elegante.

En la descripción del emotivo video que compartió se lee: “De completos extraños a conocer el lugar donde diremos “sí quiero”, lo que emocionó a sus fans.

La pareja, que se conoció en España gracias a amigos en común, ha superado diversas barreras, incluyendo el idioma, para consolidar su amor. Ahora, con la fecha y el lugar definidos, Alejandra está emocionada por compartir cada detalle con sus seguidores.

“Amo, amo, amo qué hermoso día”

“Va a ser histórico!!! los queremos pareja bonita!!”

“Lo sabía, la hacienda Zotoluca es una belleza para su boda.”

“Wowwwww! Sin duda alguna de mis lugares favoritos para las bodas, Ale & Nader, hicieron la mejor elección!”

La reacción de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo sobre la boda de su hija, Alejandra

Uno de los temas más comentados en redes sociales ha sido la opinión de los padres de Alejandra sobre su compromiso. En particular, se había especulado que Eduardo Capetillo podría estar en desacuerdo debido a la diferencia de edad entre los novios, ya que Nader es 11 años mayor que Alejandra. Sin embargo, el actor desmintió estos rumores en una entrevista con “Ventaneando”.

"¡Cómo crees! Nader es un amor de muchacho. Mira, ellos tienen que vivir sus procesos y si yo realmente los amo tengo que dejar que vivan sus procesos. No puedo ser el papá metiche porque entonces estoy interfiriendo en algo que no me corresponde. Yo estoy cuando a mí me piden que esté, si no, calladito me veo más bonito, porque ese realmente es el amor verdadero”, expresó el actor, dejando claro su apoyo incondicional a su hija.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se casaron en 1994, actualmente tienen 5 hijos. / Instagram: @bibygaytan

Actualmente, la pareja ya vive en la misma casa desde junio de 2024, luego de dos años juntos, por lo que solo sería la boda quien los nombraría oficialmente, marido y mujer.

