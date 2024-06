Hija de José Luis Rodríguez ‘el Puma’ defiende a su padre tras pleito con Alicia Machado en Top chef VIP 3

Las tensiones en el reality show “Top Chef VIP 3″ de Telemundo están más encendidas que los mismos fogones de las cocinas, especialmente después del reciente enfrentamiento entre Alicia Machado y José Luis Rodríguez ‘el Puma’. Este conflicto no solo generó polémica entre los espectadores, sino también provocó una fuerte reacción de la hija del cantante, Liliana Rodríguez.

Alicia Machado le gritó a José Luis Rodriguez ‘el Puma’

En el episodio en cuestión, Alicia Machado y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ tuvieron que cocinar juntos, pero separados por una pared, lo que requería que se comunicaran únicamente a través de sus voces. La dinámica consistía en que Machado debía guiar a Rodríguez, quien era el encargado de cocinar.

Desde el principio, la situación se tornó complicada cuando Alicia llegó tarde debido a una cita médica y no escuchó bien las directrices de los jueces. Al hacerle una pregunta a la chef Belén Alonso, ‘el Puma’ comentó: “Ya empezó el kínder”.

Este comentario molestó a la ex Miss Universo, quien respondió gritando: “A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches”.

El intercambio de palabras continuó:

“¿Me estás regañando?”, dijo ‘el Puma’.

“No te lo estoy diciendo y advirtiendo”, replicó Alicia.

“Así no Alicia”, respondió José Luis ‘el Puma’.

“Necesito que me oigas porque sé cocinar un poco más que tú”, insistió Machado en tono imperativo.

Durante el resto de la prueba, la tensión se mantuvo, con Alicia dando indicaciones que José Luis ignoraba, lo que resultó en su derrota. Ambos fueron llamados por los jueces al final de la competencia para aclarar lo sucedido.

José Luis ‘El puma’ y Alicia Machado en Topchef vip / José Luis ‘El puma’ y Alicia Machado en Topchef vip

Liliana Rodríguez defiende a su padre

La hija del famoso cantante y exparticipante de ‘La casa de los famosos’, Liliana Rodríguez, se pronunció en el programa ‘La mesa caliente’, mostrando su indignación por el trato recibido por su padre.

“Lo que presenciamos fue nefasto, terrorífico, inadmisible e inaceptable. Un ícono venezolano fue agredido, burlado y menospreciado por esta gran dama venezolana (…) Las canas se respetan. Lo que vimos en la pantalla no representa a los latinos; nosotros amamos y respetamos a nuestros abuelos y padres de la tercera edad. Ese es el mensaje que debe ser transmitido”. Liliana Rodríguez

Liliana expresó su molestia con Telemundo por los valores que el reality estaría transmitiendo y pidió que se tomen medidas contra el comportamiento de Alicia Machado.

José Luis ‘El puma’ y Alicia Machado en Topchef vip / José Luis ‘El puma’ y Alicia Machado en Topchef vip

“Estamos cansados de que se permita el bullying a una persona de la tercera edad. ¿Qué mensaje se le está dando al público? Tiene que ser sancionado. Se debe mandar el mensaje correcto”, concluyó.

La situación sigue generando controversia, y la audiencia espera una respuesta oficial de Telemundo respecto al conflicto y las declaraciones de Liliana Rodríguez.