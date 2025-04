Hija de Silvia Galván despide a su madre con desgarrador mensaje y emotivo recuerdo

Silvia Galván, una de las estilistas más influyentes de México, murió el pasado 16 de abril a causa de un cáncer de estómago en fase cuatro. Apodada por muchos como ‘la Estilista de las estrellas’, su partida ha dejado una tristeza entre colegas, celebridades y familiares que reconocen su legado como pionera en la industria de la belleza en México.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un emotivo comunicado difundido en redes sociales:

“Con profundo pesar y gran tristeza, informamos el fallecimiento de Silvia Galván, mujer ejemplar, cuya vida fue inspiración para muchos. Silvia fue una emprendedora incansable, visionaria y pionera de la industria de la belleza en nuestro país. Hoy lamentamos profundamente su partida, pero con la certeza de que su alma goza de la luz eterna.”

Mira: Silvia Galván: la estilista de las estrellas se despidió con un último emotivo mensaje ¿Presentía su muerte?

Jessica Galván despide con amor a su madre, la estilista Silvia Galván: “Eras mi todo, mami”

Su hija mayor, Jessica Galván, también estilista y heredera de su pasión por el arte del estilismo, le dedicó un mensaje desgarrador en redes sociales, donde dejó ver el profundo amor y admiración que sentía por su madre.

Junto al texto, compartió un video de Silvia celebrando su cumpleaños número 70: elegante con un vestido de gala negro, el cabello rizado y una sonrisa radiante, bailando al ritmo de “Nena” junto a un imitador de Miguel Bosé. “Así te voy a recordar siempre, mamita, bailando, feliz y celebrando la vida”, escribió Jessica.

En su conmovedor mensaje, expresó:

“Gracias por todo lo que me diste y todo lo que me enseñaste. Tu fe en Dios fue inquebrantable hasta el último momento. Te voy a extrañar mucho. Voy a extrañar cuando me cantabas canciones de Jesús Adrián Romero y de Facundo Cabral mientras hacíamos ejercicio, como me leías tu devocional y me dabas lecciones de vida. Eras mi todo, mami. Tengo un dolor muy grande, no sé cómo vivir sin ti.

Hijas de Silvia Galván hablan de sus últimos días de vida / Estefanía Ramírez y Alex Isunza

En estos momentos necesito de esa fe de la que siempre me hablabas, necesito poner en práctica tu enseñanza de fortaleza, ayúdame por favor desde donde estés.

Mi maestra hermosa de corazón puro, mi mami preciosa, siempre estarás en mi corazón. Vuela alto, sé que estás en un lugar hermoso junto a Dios. Un día estaremos juntas otra vez. Es un honor y un privilegio haber sido tu hija. Te amo con todo mi ser.”

La partida de Silvia Galván también tocó a muchas personalidades del espectáculo. Itatí Cantoral, Sylvia Pásquel, Lucía Méndez y Galilea Montijo fueron algunas de las famosas que expresaron su dolor en redes sociales por la pérdida de su amiga.

¿Quién es Jessica Galván, hija mayor de Silvia Galván?

Jessica A. Galván, de 53 años, no solo heredó el talento de su madre,también su pasión por transformar la imagen de las personas. Actualmente se desempeña como Hair artist y Color specialist, una carrera que ha desarrollado con éxito tanto en salones como a través de sus redes sociales, donde ha creado una comunidad interesada en la belleza, el autocuidado y el bienestar físico.

Además de su trayectoria como estilista profesional, Jessica también es Health Coach y Fitness Coach certificada, combinando dos mundos que para ella van de la mano: el cuidado de la apariencia y de la salud.

Mira:Funeral de Silvia Galván: Así fue el último adiós de ‘la Estilista de las estrellas’

En sus redes sociales, Jessica comparte rutinas de ejercicio, consejos de alimentación y hábitos para mantener una vida saludable. Gracias a esta fusión de belleza y bienestar, su perfil ha crecido de forma orgánica, convirtiéndose en una figura influyente que inspira a muchas personas a cuidar tanto su imagen como su salud emocional y física.

Tanto Jessica como su hermana Erika Galván se harán cargo del legado de su madre, quien deja sus salones de belleza.

Mira: Ellas son las hijas de Silvia Galván, ‘la Estilista de las estrellas’ que murió ¿A qué se dedican hoy?