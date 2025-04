Muere Silvia Galván, estilista de las estrellas, a los 70 años, de cáncer de estómago

Poco más de un mes después de haber sido diagnosticada con cáncer de estómago en fase terminal, murió Silvia Galván, este 16 de abril de 2025, reconocida estilista mexicana cuya trayectoria dejó huella en el mundo del espectáculo.

La noticia fue confirmada por periodistas como María Luisa Valdés Doria, Chamonic y Ana María Alvarado a través de redes sociales

“Silvia Galván, querida estilista de los famosos, falleció luego de ser diagnosticada a mediados del mes de marzo con cáncer de estómago en fase cuatro. Descanse en paz”, escribió Ana María Alvarado.

La cuenta de Silvia Galván confirmó su muerte con unas sentidas palabras que honraron su memoria como: “Una mujer visionaria y emprendedora”.

“Con profundo pesar y gran tristeza, informamos el fallecimiento de Silvia Galván, mujer ejemplar, cuya vida fue inspiración para muchos. Silvia fue una emprendedora incansable, visionaria y pionera de la industria de la belleza en nuestro país. Hoy lamentamos profundamente su partida, pero con la certeza de que su alma goza de la luz eterna.

En este momento de profunda tristeza, acompañamos con respeto y cariño a sus hijas, Jessica y Erika, y a todos sus seres queridos. Su fortaleza y amor reflejan el gran legado que Silvia construyó en vida.Agradecemos a todos quienes se han unido en oración y solidaridad durante este difícil momento. Su recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, Silvia Galván”.

Silvia Galván, querida estilista de los famosos, falleció luego de ser diagnosticada a mediados del mes de marzo con cáncer de estómago en fase cuatro. Descanse en paz. pic.twitter.com/uZZOIGOzvy — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) April 17, 2025

El diagnóstico fue dado a conocer en febrero pasado, cuando su familia informó que tras una cirugía de emergencia se había detectado un cáncer en etapa avanzada. “Ella tuvo una emergencia que requirió una cirugía delicada, de la cual se descubrió un cáncer”, compartieron sus hijas en redes sociales.

Se reportó que la estilista de las estrellas, Silvia Galván, padecía cáncer en etapa avanzada

El pronóstico médico fue reservado desde el inicio. De acuerdo con el reporte del médico que la atendió en Monterrey, difundido por ABC Noticias, el cáncer estaba tan avanzado que no había posibilidades de tratamiento curativo:

“Con este tipo de cáncer no hay un tiempo estimado. No hay un pronóstico. Si el tiempo que le queda es poco, calculando y sin especular, sería alrededor de entre 6 a 12 meses, pero es incierto. Lo que sí es que el cáncer está tan avanzado que no tiene remedio”, explicó el médico, según ABC Noticias.

El doctor dejó claro que lamentablemente no había un buen pronóstico para la estilista de las estrellas debido al avanzado estado de la enfermedad.

“El cáncer de Silvia está en la última etapa; es decir, no es curativo. Ya es lo último. Lo que sigue es un manejo con quimioterapia, pero no tiene cura. El oncólogo la está valorando y todavía están revisando cuál sería el tratamiento. Falta que lo acepte ella, porque ella puede rechazarlo”, finalizó el galeno.

Silvia Galván estilista de las estrellas muere a los 70 años. / Facebook: Silvia Galván

¿Quién fue Silvia Galván?

Silvia Galván



Con una trayectoria de más de 40 años, Galván fue la responsable de la imagen de figuras como Verónica Castro, Lucero, Galilea Montijo, Sylvia Pasquel, Maribel Guardia y Belinda.



Originaria de Monterrey, fundó su primer salón de belleza en 1985.



Su talento y dedicación la llevaron a fundar Silvia Galván Image Studio, expandiendo su marca a la Ciudad de México y estableciendo múltiples sucursales en zonas como Pedregal, Condesa, Lomas de Chapultepec y Polanco.



Su talento la llevó también a colaborar en televisión, especialmente en el programa ‘Hoy’



Silvia Galván murió el 16 de abril de 2025 a los 70 años, luego de un diagnóstico de cáncer de estómago en etapa avanazada.

Descanse en paz.

