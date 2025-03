Sylvia Pasquel actualiza estado de salud de Silvia Galván, estilista de las estrellas, quien padece cáncer

Hace unos días se dio a conocer que Silvia Galván, reconocida por su trabajo en programas como “Hoy” y “Cuéntamelo, ya!”, enfrenta una dura batalla contra el cáncer de estómago en etapa 4.

La filtración de esta información por parte de un médico generó indignación en su familia, quienes han desmentido algunos detalles alarmistas y aclarado el verdadero estado de salud de la estilista. Ahora es Sylvia Pasquel, quien da detalles de su salud.

Silvia Galván estilista / Instagram @silviagalvanoficial

Mira: Excolaboradora de ‘Hoy’ está en fase terminal de cáncer, aseguran: “Está en la última etapa”

¿Por qué la familia de Silvia Galván está molesta con el médico?

Jessica Galván, hija de la estilista y empresaria, expresó su molestia por la divulgación no autorizada del diagnóstico de su madre. A través de un video en redes sociales, denunció la falta de ética del personal médico que rompió la confidencialidad entre paciente y doctor.

“Gente que atendió a mi mamá tuvo la falta de ética y respeto de dar entrevistas. No es correcto que una persona que haya estado en contacto con ella haya roto la confianza de paciente con doctor”, declaró Jessica, anunciando que la familia tomará acciones legales para evitar futuras filtraciones.

Además, la hija de Silvia Galván pidió a los seguidores no creer en versiones alarmistas y aseguró que cada paciente responde de manera diferente al tratamiento. “He leído muchas cosas muy amarillistas que no son ciertas sobre mi mami”, agregó.

Hija de Silvia Galván aclara el estado de salud de su mamá / Instagram

Mira: Galilea Montijo envía mensaje a excolaboradora de ‘Hoy’ diagnósticada con cáncer

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Silvia Galván?

A pesar de las declaraciones del médico que afirmó que la estilista tenía entre seis y doce meses de vida, Jessica Galván desmintió estas afirmaciones y aseguró que su madre está evolucionando favorablemente.

“Mi mamá está súper bien. Se está recuperando excelentemente. Anda caminando y hablando como si nada. De verdad, es una cosa increíble. Estamos demasiado felices”, afirmó.

Explicó también que Silvia Galván aún no ha comenzado su tratamiento oncológico, ya que primero debe recuperarse de una cirugía de emergencia realizada por una perforación de un centímetro en el estómago. “No le quitaron ninguna parte de su estómago. La cirugía fue para cerrar la perforación con su propia grasa, pero no le quitaron nada”, aclaró Jessica Galván.

Silvia Galván, quien es conocida por ser una reconocida estilista de famosos, es diagnóstica con cáncer / Redes sociales

Mira: Actriz mexicana en fase terminal pide ayuda para costear tratamiento tras diagnóstico de metástasis

¿Qué actualización alentadora compartió Sylvia Pasquel sobre el estado de salud de Silvia Galván?

En una reciente emisión de “Cuéntamelo, ya!”, Sylvia Pasquel, quien tiene una estrecha relación con Silvia Galván, compartió una actualización alentadora sobre su estado de salud. La actriz aseguró que la estilista está mejorando y pronto regresará a México.

“Te mandamos un beso. Ya está muy bien. Ya va a estar próximamente aquí con nosotros en México. Le mando muchos besos y muchos saludos”, expresó Sylvia Pasquel durante la transmisión.

Odalys Ramírez, conductora del programa, también mostró su apoyo y destacó el cariño que el equipo tiene por Silvia Galván, describiéndola como una de las colaboradoras más queridas. “Es colaboradora consentida de este programa”, afirmó.