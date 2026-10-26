Hijo de Lety Calderón exhibe a la actriz y revela que, ¡lo lleva a antros! ¿a ligar?: “No estés contando”

No hay madre más orgullosa que Leticia Calderón, y eso quedó demostrado el día que su hijo Luciano se graduó de la universidad. Hoy, alguno años después, el joven puso en jaque a su madre en una entrevista, misma que terminó en risas, ¿qué pasó? Aquí te contamos todos los detalles.

Hijo de Leticia Calderón se gradúa



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Lety Calderón revela detalles de la vida adulta de Luciano; así vive su independencia

En su más reciente encuentro con la prensa, Lety Calderón dio detalles sobre cómo vive Luciano, su primogénito que ya tiene 22 años. Y es que a pesar de tener síndrome de Down, el joven no ha dejado de vivir su vida, e incluso, ya realiza actividades él solo, ante el asombro de su madre.

La actriz de telenovelas, reveló que vivió momentos de angustia cuando Luciano le pidió ir solo al gimnasio. Aunque al principio dudó, Calderón envió a su hijo con un chofer y ya en las instalaciones el joven solicitó ayuda del staff del gym para realizar su rutina:

“Me quise morir pero me dio muchísimo gusto (…) yo tenía miedo porque dije ‘¿quién le va a poner la máquina? ¿El peso? ¿la altura? En la caminadora que no se me vaya a caer’, regresó feliz, él pidió ayuda” Lety Calderón

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Lety Calderón habla sobre la situación sentimental de su hijo Luciano / Francisco Mancera y Redes sociales

Luciano pone en jaque a Lety Calderón, ¿ya va a los antros?

En algún punto de la entrevista un reportero le preguntó a Luciano si era coqueto, y ante la sorpresa de todos, el joven dio una respuesta afirmativa “pues sí, así soy”. Sin embargo, la conversación daría un giro inesperado cuando el hijo de Lety Calderón reveló que habían ido a un antro.

Mientras madre e hijo recordaban unas vacaciones en Acapulco al lado de su papá, expareja de la actriz y padre de Luciano, ocurrió la inesperada revelación que provocaron las risas de todos los presentes:

“Porque luego vamos a Acapulco y de ahí fuimos al Baby O con mi mamá, mis tres hermanos (…) tomamos alcohol” Luciano, hijo de Lety Calderón

A modo de broma, Lety Calderón solo alcanzó a decirle que ya no siguiera contando, sin embargo, la legendaria actriz no aguantaba la risa que la situación le estaba causando: “Ya no estés contando”

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Lety Calderón, ¿sus hijos tienen una mala relación con su papá?

Como era de esperarse, la prensa cuestionó a Calderón sobre la relación de sus hijos, Luciano y Carlo, con su padre, y sobre sí ella alguna vez les había hablado mal de él.

En 2022 y en exclusiva para TVNotas, Lety Calderón reveló que aunque estaba enfocada en su familia y su carrera, no se cerraba a conocer a un compañero de vida, ¿la veremos pronto muy enamorada?