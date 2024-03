¡Lety Calderón admite que c4cheteó a Shanik Berman por hablar de ella!

La actriz Leticia Calderón confesó en una reciente entrevista que en el pasado sí agredió físicamente a la periodista de espectáculos, Shanik Berman.

Lety dijo que sí le metió un cachetadón a Berman por haber hablado de ella y causar un problema familiar. Resulta que Shanik dijo hace tiempo que la actriz estaba embarazada cuando no era así y esto desató que su familia se enojara con ella por no compartir la noticia con ellos.

“Sí, le di una cachetada”, afirmó y contó lo que pasó: “Ella usó una entrevista que me hizo para inventar que estaba embarazada de alguien. Me enfadé muchísimo. Mi familia dejó de hablarme. Mis padres no me creyeron. Mi papá casi sufre un infarto y a mi abuela se le subió la presión. Dijo que estaba embarazada cuando tenía 19 o 20 años. No recuerdo bien. Fue un momento muy desagradable para mi familia y no fue justo”, se sinceró.

Puedes ver: Daniel Bisogno reaparece en el programa ‘Ventaneando’

El enfrentamiento entre Lety Calderón y Shanik

La actriz detalló que enfrentó a Shanik Berman en un salón de belleza en la Ciudad de México y, tras reclamarle por el chisme, le propinó una cachetada. “Cuando le fui a reclamar, a un salón de belleza, efectivamente, le dije: ‘Oye Shanik ¿por qué escribiste eso?’, y ya saben el modo de Shanik: '¿Qué? No hice nada’, se río cínicamente, y entonces, le di una cachetada, pero como estaba mal sentada, sí se cayó"., dijo.

Mira: Geraldine Bazán revela que perdió un ‘chicharo’ en LCDLF y en redes creen que Telemundo le indica qué decir

La actriz estaba muy molesta con Shanik por lo que dijo / Clasos

Tiempo después, Shanik se disculpó con Lety y le propuso ser amigas, pero la actriz no aceptó: . “Me dijo que nunca más se iba a meter conmigo y no sabía lo que podía provocar, que cuando le grité que mi papá se puso mal por su culpa, me dijo: ‘Hasta ahí estuve consciente de lo que podemos ocasionar con una mala nota’. Me pidió perdón. Le dije que sí. Me dijo: '¿Amigas?’. Le dije: ‘No, te respeto como periodista. Nos saludaremos. Siempre seré respetuosa contigo, mientras tú seas respetuosa conmigo, pero amigas, no”.

Según la versión de Shanik, la agresión sucedió en un salón de belleza y la golpeó con un cepillo. “Las dos traíamos una toalla en la cabeza. Nos habían lavado el pelo porque nos lo iban a cortar, y de repente, se me acerca una chava con un turbante en la cabeza igual que yo y traía un cepillo en la mano, uno de esos de fierro y me empieza a pegar y hasta me abrió la barba. Yo no la reconocí. Veo sus ojos azules divinos y digo: '¡Pues si esta es Lety Calderón! Lety, soy Shanik Berman’, y me dice: ‘Por eso te estoy pegando’”, contó en una entrevista con Inés Moreno.

Checa: Ginny Hoffman arremete contra Joanna Vega-Biestro tras cuestionar el caso de Héctor ‘N’