Lety Calderón destapa golpiza y humillaciones de famosa primera actriz y le lanzó amenaza: “Le rompo su madr...”

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse luego de que Lety Calderón soltara una bomba que llevaba años guardando. La actriz confesó que fue golpeada por la primera actriz y directora Beatriz Sheridan cuando apenas comenzaba su carrera en la televisión. Sí, golpeada. Y no solo eso: tiempo después, cuando ya era una estrella consolidada, lanzó una amenaza directa contra ella, ¡de brazos cruzados no se iba a quedar!

La revelación ocurrió durante su participación en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, donde habló sin filtros sobre la enemistad que marcó su juventud. Lo que parecía una relación profesional complicada terminó convirtiéndose en una de las rivalidades más fuertes y comentadas detrás de cámaras.

¿Beatriz Sheridan realmente golpeó a Lety Calderón durante la grabación de la telenovela ‘La indomable’?

Todo ocurrió cuando Leticia Calderón tenía apenas 18 años y fue elegida protagonista de la telenovela La indomable. Un sueño para cualquier actriz joven que pronto se transformó en pesadilla.

Desde el primer encuentro, la directora la habría recibido con una frase demoledora:

“Cuando me llevan a Tabasco a hacer ‘La indomable’, la productora era Julissa y MaPat, y me llevan con Beatriz Sheridan, me dice: ‘Pues yo no sé con quién te hayas acostado para obtener este papel, pero bueno, ni modo’. Ese fue el recibimiento”.

El ambiente, según relató, fue hostil durante toda la producción. Gritos, regaños y humillaciones formaban parte del día a día. Pero lo que nadie imaginaba era que la tensión llegaría a lo físico.

“Estuve con directores que te exigían, a veces hasta me hacían llorar; nunca me pegaron ni me maltrataron, más que una sí me pegó y me recibió muy mal, horrible. Ya es muy sabido, Beatriz Sheridan”. Lety Calderón

Y luego soltó la frase que dejó a todos helados: “Me azotó la cabeza. Ya no pude más, agarré y me salí del foro, le dije a la delegada, renuncio. Agarré mis cosas y me fui a mi casa”.

La joven actriz abandonó el proyecto de un día para otro, aun sabiendo que tenía contrato firmado. En su casa, el miedo era enorme: pensaban que podrían enfrentar una demanda por incumplimiento.

Lety Calderón y Beatriz Sheridan

¿La “disculpa” de Beatriz Sheridan fue sincera o solo un acto obligado frente a cámaras?

Después de una semana de silencio absoluto, la producción contactó a Lety Calderón para que regresara a grabar. La condición: habría una disculpa. Pero lo que vivió Lety, según contó, fue más bien un trámite incómodo que un acto sincero.

Lety Calderón “Enfrente de cámara, pero con cara de que la estaban obligando a pedir una disculpa, se sienta y me dice: ‘Pero yo no te pegué’. Le digo: ‘Sí me pegaste, Bety’. ‘Ay, no mijita, no te pegué’. ‘Sí me pegaste, Bety’. Me hiciste así, entonces se lo hice yo y voltea la cara, ¿eso no es pegar? Y por cierto, acepto tus disculpas, y me fui”.

Aunque regresó a la producción, la relación quedó completamente fracturada. La rivalidad ya estaba sembrada… y el resentimiento no desapareció con el tiempo.

¿Por qué Lety Calderón lanzó una amenaza contra Beatriz Sheridan años después durante la producción de ‘Esmeralda’?

El destino quiso volver a enfrentarlas en la telenovela Esmeralda, donde Beatriz Sheridan fungía como directora. Para entonces, Lety Calderón ya no era la joven inexperta de 18 años: era una figura consolidada y con peso dentro de la empresa.

Aceptó el protagónico, pero con una condición que puso a temblar a más de uno. Según relató, habló directamente con altos mandos y dejó claro que no toleraría ni un solo abuso más.

“Le dije: Con una condición, la señora me humilla, me grita, me ofende a mí o a cualquiera de mis compañeros, le rompo su mad**. Me dice, tienes mi autorización para que le partas su mad**, ya está advertida porque yo sé lo que pasó hace muchos años, pero tienes mi autorización”. Lety Calderón

Lee: ¿Leticia Calderón abandonó a su mamá en un asilo? Ella responde a las críticas

¿Lety Calderón guarda rencor o nostalgia por Beatriz Sheridan? La confesión final que nadie vio venir

Lo más sorprendente es que, pese a todo lo vivido, Lety Calderón también reconoció el talento de Beatriz Sheridan como directora.

“Así como hablo mal de ella también tengo que reconocer que la extraño muchísimo como productora. Sí me impulsó pese a los regaños y las ofensas, sí era una directora que imponía pero también te obligaba a estudiar, a dar tonos, a tener tú la psicología del personaje”, manifestó.

Sus declaraciones han generado revuelo en redes sociales. Algunos aplauden su valentía por contar lo que vivió; otros defienden la disciplina férrea que caracterizaba a las producciones de aquella época.

